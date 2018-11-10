Конов: «Информация про компенсацию за Кононова в 3,2 миллиона – вымысел. Даже половины от этой суммы нет»

Спортивный журналист Василий Конов прокомментировал информацию, что «Спартак» выплатит «Арсеналу» за тренерский штаб Олега Кононова 3,2 миллиона евро. По сведениям обозревателя, спартаковцы заплатят меньше.

«Информация о компенсации Арсеналу за Кононова от «Спартака» в 3,2 миллиона евро – это вымысел. От и до. И даже 50% от 3,2 нет. Всe существенно скромнее (как бы не хотелось Туле выдать желаемое за действительное)» – написал Конов в телеграм-канале.

Конов – главный редактор агентства «Р-Спорт», является ответственным за спортивные трансляции на «Первом канале».