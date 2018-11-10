Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Конов: «Информация про компенсацию за Кононова в 3,2 миллиона – вымысел. Даже половины от этой суммы нет»

    Спортивный журналист Василий Конов прокомментировал информацию, что «Спартак» выплатит «Арсеналу» за тренерский штаб Олега Кононова 3,2 миллиона евро. По сведениям обозревателя, спартаковцы заплатят меньше.

    «Информация о компенсации Арсеналу за Кононова от «Спартака» в 3,2 миллиона евро – это вымысел. От и до. И даже 50% от 3,2 нет. Всe существенно скромнее (как бы не хотелось Туле выдать желаемое за действительное)» – написал Конов в телеграм-канале.

    Конов – главный редактор агентства «Р-Спорт», является ответственным за спортивные трансляции на «Первом канале».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 07:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 10 ноября 2018, 19:22

      Зачем Арсеналу оглашать сумму, которой не было? Ведь могут попросить с этих доходов налог заплатить. Опять же болельщики спросят, где трансферы при таких деньгах. Кому нужна в Туле эта морока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 18:03

      Занижает слишком много.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 ноября 2018, 11:36

      Конов трепло! Его "ставленник" Черчесов уже руководит Спартаком! Наверно мимо его все проходит. Обижается!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 ноября 2018, 10:55

      Туле повезло денег срубят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 10 ноября 2018, 10:45

      так это не мы в Туле выдаем это желаемое за действительное-пусть это журналишка внимательно читает-все это раздувают такие же журналишки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 10:32

      Да по фигу это всё.Будет официальная инвформация, тогда и посмотрим.Гадание на кофейной гуще ещё ни когда действенным не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2018, 09:34

      Действительно сообщалось, что Арсенал за Кононова просил 1 млн.
      и так видимо договорились и Конов прав, но при согласовании контракта,
      договорились о том, что весь тренерский штаб Кононова переходит с ним
      в спартак, вот откуда и появилась сумма в 3,2 миллиона евро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 10 ноября 2018, 07:51

      Ну так все как обычно у нас в стране - половину себе в карман. Это не футбол - это коммерция'с.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 