Адвокат Мамаева: «Вероятно, арест Павла продлят»

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов допустил вариант, что футболисту продлят срок ареста. На текущий момент судом установлено: спортсмен должен пробыть под стражей до 8 декабря – на время следствия.

«Продление содержания Мамаева под стражей? Такой исход событий вполне вероятен, учитывая то, что производство по делу ещe не завершено и проводятся различные экспертизы.

Не исключаю, что следствие в начале декабря выйдет с ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей», – сказал юрист.

По окончании ареста на основании результатов следствия суд решит дальнейшую судьбу Мамаева и Александра Кокорина, которые подозреваются в хулиганстве и нанесении побоев.