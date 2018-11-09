Адвокат Мамаева: «Вероятно, арест Павла продлят»

Вопрос : Пак чей родственник ? Если бы он был просто чиновник (а тем более простой гражданин РФ), то давно бы уже всё замяли.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов допустил вариант, что футболисту продлят срок ареста. На текущий момент судом установлено: спортсмен должен пробыть под стражей до 8 декабря – на время следствия.
«Продление содержания Мамаева под стражей? Такой исход событий вполне вероятен, учитывая то, что производство по делу ещe не завершено и проводятся различные экспертизы.
Не исключаю, что следствие в начале декабря выйдет с ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей», – сказал юрист.
По окончании ареста на основании результатов следствия суд решит дальнейшую судьбу Мамаева и Александра Кокорина, которые подозреваются в хулиганстве и нанесении побоев.