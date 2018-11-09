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    Адвокат Мамаева: «Вероятно, арест Павла продлят»

    Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов допустил вариант, что футболисту продлят срок ареста. На текущий момент судом установлено: спортсмен должен пробыть под стражей до 8 декабря – на время следствия.

    «Продление содержания Мамаева под стражей? Такой исход событий вполне вероятен, учитывая то, что производство по делу ещe не завершено и проводятся различные экспертизы.

    Не исключаю, что следствие в начале декабря выйдет с ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей», – сказал юрист.

    По окончании ареста на основании результатов следствия суд решит дальнейшую судьбу Мамаева и Александра Кокорина, которые подозреваются в хулиганстве и нанесении побоев.

    Источник: Чемпионат.com

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    09.11.2018 22:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 ноября 2018, 07:52

      Вопрос : Пак чей родственник ? Если бы он был просто чиновник (а тем более простой гражданин РФ), то давно бы уже всё замяли.

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy 9 ноября 2018, 23:37

      Это уже не показательная порка получится.....поживем увидим.А пока это все бальзам на все эти свинские душенки)

      0
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      Рейтинг: +1186

      Argon 9 ноября 2018, 23:31

      Уже перебор. Толпа следователей выйдет с ходатайством о продлении срока следствия. что они там еще расследуют?
      Толик Сердюков со своей подругой триллиарды тырили и на свободе, а здесь прямо великих бандитов поймали. Чиновнику в морду дали..., как же .

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 ноября 2018, 23:26

      думаю это конец карьеры футболиста для обоих.

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 9 ноября 2018, 22:37

      Чиновник Пак аплодирует стоя !))))

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