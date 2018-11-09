«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с Альбой

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Контракт 29-летнего футболиста истекает через 18 месяцев, но каталонцы пока не предложили испанцу новое соглашение.

Руководство «Юнайтед» сообщило агенту Альбы Висенте Форесу, что хотят видеть игрока в своем клубе, поскольку главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен левым флангом обороны команды.

В этом сезоне Альба провел за «Барселону» 16 матчей, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.