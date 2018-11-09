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    «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с Альбой

    «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

    Контракт 29-летнего футболиста истекает через 18 месяцев, но каталонцы пока не предложили испанцу новое соглашение.

    Руководство «Юнайтед» сообщило агенту Альбы Висенте Форесу, что хотят видеть игрока в своем клубе, поскольку главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен левым флангом обороны команды.

    В этом сезоне Альба провел за «Барселону» 16 матчей, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

    Источник: Tribalfootball

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    09.11.2018 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:01

      Ну не знаю)

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 16:09

      Смысл ему уходить из Барселоны.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:28

      Только, если Барса на его место будет искать качественного молодого защитника. Ему будет 31 год по окончании контракта, на сколько ему предложат продлить контракт, если предложат ?

      4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 ноября 2018, 14:57

      Барса его не продаст, да и сам Альба не уйдёт)

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 9 ноября 2018, 14:43

      Не продадут

      2
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