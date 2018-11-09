New York Post: владелец «Ливерпуля» Генри готов продать клуб за 2 миллиарда

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать английский клуб за 2 миллиарда долларов, сообщает New York Post.

В конце 2017 года и в начале 2018-го «Ливерпуль» пытался приобрести арабский шейх Халед Бин Зайед Аль Нахайян совместно со своим китайским партнером. Но сделка сорвалась, поскольку ее китайский участник не сумел собрать нужную сумму. Общая стоимость сделки составляла 2,6 миллиарда долларов.

Генри купил «Ливерпуль» в 2010 году за 477 миллионов. Недавно «Форбс» оценил клуб в 1,9 миллиарда долларов.