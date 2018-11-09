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    New York Post: владелец «Ливерпуля» Генри готов продать клуб за 2 миллиарда

    Владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать английский клуб за 2 миллиарда долларов, сообщает New York Post.

    В конце 2017 года и в начале 2018-го «Ливерпуль» пытался приобрести арабский шейх Халед Бин Зайед Аль Нахайян совместно со своим китайским партнером. Но сделка сорвалась, поскольку ее китайский участник не сумел собрать нужную сумму. Общая стоимость сделки составляла 2,6 миллиарда долларов.

    Генри купил «Ливерпуль» в 2010 году за 477 миллионов. Недавно «Форбс» оценил клуб в 1,9 миллиарда долларов.

    Источник: New York Post

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    09.11.2018 13:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 ноября 2018, 17:11

      Блин, немного не хватает

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 9 ноября 2018, 16:06

      Ну и момент подходящий. Команда на ходу

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 ноября 2018, 15:00

      Очень грамотные инвестиции. Более 1,5 лярдов в течении 8 лет нарастить, это очень круто.

      0
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > ivanthebest 9 ноября 2018, 16:22

      Откуда ты знаешь сколько он потратил за это время?

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      Рейтинг: +269

      Vseok > AtticusFinch 9 ноября 2018, 16:47

      Видимо сам так решил)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ivanthebest 9 ноября 2018, 16:51

      Увеличить капитализацию вклада своих средств в 4 раза за 8 лет это одна сторона. Вторая сколько при этом было вложено и дополнительно обошлось и какова была ежегодная прибыль, если она была ?

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 23:03

      Если бы не было прибыли, то наверное, не стали бы откладывать продажу в долгий ящик.

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