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    Матич: «Моуринью знает, как остановить «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Игра состоится в воскресенье, 11 ноября.

    «Я ожидаю сложнейшую игру. «Сити» – очень хорошая команда, она играют в хороший футбол, забивает много голов в каждом матче. Но у «МЮ» есть и свои качества, которые мы должны использовать.

    Мы должны остановить «Сити» в их атаках. Есть способ сделать это, и Моуринью его знает.

    «Юнайтед» будет готовиться к игре. Я ожидаю тяжелый матч, но в дерби все возможно, и мы будем к этому готовы», – сказал Матич.

    «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы еще ни разу не победил «Юнайтед» в матче АПЛ на своем поле (0:0 в апреле 2017 года и 2:3 в апреле 2018-го).

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.11.2018 12:52
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