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    «Челси» просит Переса снизить цену на Ковачича, чтобы лондонцы смогли выкупить хавбека по окончании аренды

    «Челси» просит президента «Реала» Флорентино Переса серьезно пересмотреть стоимость полузащитника Матео Ковачича.

    Хорват выступает за лондонцев на правах аренды. В договоре между клубами нет пункта о выкупе футболиста. Несмотря на это, предполагается, что мадридцы будут готовы продать хавбека за 50 миллионов евро.

    Тем не менее, «Челси» считает, что такая цена слишком велика, и предупредил Переса, что если он не снизит стоимость, в июне лондонцы отдадут Ковача обратно «Реалу».

    Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до 2021 года и предусматривает отступные в размере 300 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    09.11.2018 12:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 9 ноября 2018, 19:32

      Нашли у кого спросит,Пересон тоже любитель больших денжат

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      Рейтинг: +139

      DS7 9 ноября 2018, 13:18

      Ковач уже давно завершил карьеру и тренирует Баварию. Смотрите, что пишете в заголовке

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