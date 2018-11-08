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    Стадион в Саранске, построенный к ЧМ-2018, передадут на баланс региону к Новому году

    Стадион в Саранске, построенный к чемпионату мира-2018, передадут властям региона к Новому году.

    «Должны были к Новому году, планы такие. Мы готовы. Есть планы, все расписано.

    Они сейчас нам передадут, будет федеральная субсидия, для того чтобы содержать. Будем содержать меньшую часть мы, большую часть – федеральный бюджет», – рассказал глава Мордовии Владимир Волков.

    Местный футбольный клуб «Мордовия» выступает в первенстве ФНЛ. Команда идет на восьмой строчке в турнирной таблице после 20 туров.

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 13:40

      Хорошо если деньги пойдут по назначению.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:37

      Я куплю себе дом у пруда, в Подмосковье. Ведь субсидию даст федеральный бюджет...

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 ноября 2018, 09:08

      "Но размер федеральной субсидии будет очень мал, а в регионе денег нет содержать такое мощное строение." Так что можете попрощаться с Саранск-Ареной)))

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