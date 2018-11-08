Стадион в Саранске, построенный к ЧМ-2018, передадут на баланс региону к Новому году

Стадион в Саранске, построенный к чемпионату мира-2018, передадут властям региона к Новому году.

«Должны были к Новому году, планы такие. Мы готовы. Есть планы, все расписано.

Они сейчас нам передадут, будет федеральная субсидия, для того чтобы содержать. Будем содержать меньшую часть мы, большую часть – федеральный бюджет», – рассказал глава Мордовии Владимир Волков.

Местный футбольный клуб «Мордовия» выступает в первенстве ФНЛ. Команда идет на восьмой строчке в турнирной таблице после 20 туров.