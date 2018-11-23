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    Подкасты про футбол – зачем их вообще слушать?

    Привет, этой осенью мы запустили новый для «Бомбардира» формат – подкаст «Скинь мяч». Это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом.

    Зачем слушать? Тут нет глубокой футбольной аналитики и много несмешных шуток. Но мы делаем его без канцелярских фраз и нелепой экспертизы – разговариваем друг с другом (и с вами) на простом языке и поднимаем те темы, которые нам интересны.

    Подкасты – это удобно. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Лучше всего слушать подкасты на телефоне, для этого есть несколько классных программ.

    Где слушать? Мы выпускаем подкасты на куче разных площадок. Вот они:

    Apple Podcasts (подойдет для тех, кто слушает на айфоне)

    Player FM и Castbox (удобно, если у вас андроид)

    Souncloud

    YouTube

    Вконтакте

    Подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы.

    С чего начать? В первом сезоне было 12 выпусков. Вот лучшие:

    – выпуск о том, что нас смущает в истории с Кокориным и Мамаевым.

    – эпизод про увольнение Карреры и бесконечные проблемы «Спартака».

    – выпуск про суперлигу – обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.

    – выпуск про сборную России. Обсуждаем натурализованных футболистов. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен?

    Пятнадцатый выпуск подкаста – про VAR и технологии. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с такой болью реагирует на все новое:

    Все выпуски подкаста: SounCloud, YouTube, Вконтакте, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Castbox.

    Источник: Бомбардир

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    23.11.2018 22:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11484

      alp 24 октября 2021, 23:15

      Люблю, когда Зенит щелкает поносу зарвавшимся москвичам ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 8 декабря 2019, 20:54

      Научить играть в футбол можно, научить думать на футбольном поле - нет!
      Этого захотеть и этому научиться футболист/человек должен сам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      andreistb 13 июля 2019, 17:37

      Когда начнётся чемпионат в ПФЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +987

      Mirak92 24 ноября 2018, 21:13

      Я много работаю,желтую пресуху и дичь ,сорри мало времени для этого.бамбардир ,разочаровал ,как и без грамотные редакторы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 ноября 2018, 20:29

      Послушал выпуск о том, "что нас смущает в истории с Кокориным и Мамаевым". Как ни странно, до конца. Начало - супер, но потом как-то соскочили с темы абсурда, и вообще с конкретной темы и начали упражняться в философии - вещь полезная, когда трое умных ребят встречаются, но мимо темы. С 35-й минуты опять вернулись в русло. По-моему, надо бы просто сократить этот подкаст, вылив всю воду, и получится довольно неплохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Спартаку акбар! 24 ноября 2018, 15:23

      Ребят, спасибо вам за ваш контент! Слушаю каждый выпуск, очень нравится. Даже заметки в блокнот записываю, потом думаю весь вечер. Очень глубокая и качественная аналитика!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 ноября 2018, 14:41

      Прослушайте наши подкасты,для того что бы слушать подкасты .Наши подкасты самые подкастные подкасты во всемирной сети ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 24 ноября 2018, 13:32

      Ужас

      1
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      Рейтинг: +11484

      alp > Axe111 24 октября 2021, 23:14

      наоборот - праздник! праздник!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4486

      Snek 24 ноября 2018, 13:25

      Вы просто тратите время, это направление у вас мертворождённое, потому что для хороших подкастов нужен хороший ведущий или видеоблогер.
      Вы хотя бы тупо гляньте такие каналы как "Управляемый хаос" - может в голове отложится как это нужно делать, чтобы это было интересно слушать и смотреть.
      У вас же бубнёж какого-то петросяна, пытающегося йомурить про футбол настолько очевидно и тупо, что это выглядит больше противно, чем смешно.
      З. Ы. Не удивлюсь если удалите этот пост с критикой, как вы любите, но мне то всё равно от этого ваши подкасты не перестанут быть фуфлом.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 24 ноября 2018, 00:36

      Ребят, ну при всём уважении к Вам, хорошо тут самолайкать свои подкасты. Ну это провал и фуфло ни о чём. Лучше уже конкурс какой нибудь задумайте новый

      4
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