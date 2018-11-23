Подкасты про футбол – зачем их вообще слушать?

Привет, этой осенью мы запустили новый для «Бомбардира» формат – подкаст «Скинь мяч». Это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом.

Зачем слушать? Тут нет глубокой футбольной аналитики и много несмешных шуток. Но мы делаем его без канцелярских фраз и нелепой экспертизы – разговариваем друг с другом (и с вами) на простом языке и поднимаем те темы, которые нам интересны.

Подкасты – это удобно. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Лучше всего слушать подкасты на телефоне, для этого есть несколько классных программ.

Где слушать? Мы выпускаем подкасты на куче разных площадок. Вот они:

Apple Podcasts (подойдет для тех, кто слушает на айфоне)

Player FM и Castbox (удобно, если у вас андроид)

Souncloud

YouTube

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С чего начать? В первом сезоне было 12 выпусков. Вот лучшие:

– выпуск о том, что нас смущает в истории с Кокориным и Мамаевым.

– эпизод про увольнение Карреры и бесконечные проблемы «Спартака».

– выпуск про суперлигу – обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.

– выпуск про сборную России. Обсуждаем натурализованных футболистов. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен?

Пятнадцатый выпуск подкаста – про VAR и технологии. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с такой болью реагирует на все новое:

Слушайте Что нужно знать о VAR и его проблемах – в этом подкасте. Скинь мяч №14 на Яндекс.Музыке

Все выпуски подкаста: SounCloud, YouTube, Вконтакте, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Castbox.