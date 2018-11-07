Каборе входит в интересы двух клубов из Европы

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе входит в сферу интересов двух клубов из европейских чемпионатов.

Руководство краснодарцев не планирует расставаться с 30-летним игроком, контракт с которым истекает летом 2019 года. Сейчас стороны ведут переговоры о продлении действующего соглашения. В том случае, если до января он не будет продлен, то Каборе имеет право вести переговоры с другими клубами.

Сам Каборе не против остаться в «Краснодаре», за который играет с 2015 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей.