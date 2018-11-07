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    Каборе входит в интересы двух клубов из Европы

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе входит в сферу интересов двух клубов из европейских чемпионатов.

    Руководство краснодарцев не планирует расставаться с 30-летним игроком, контракт с которым истекает летом 2019 года. Сейчас стороны ведут переговоры о продлении действующего соглашения. В том случае, если до января он не будет продлен, то Каборе имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Сам Каборе не против остаться в «Краснодаре», за который играет с 2015 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей.

    Источник: «Известия»

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    07.11.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 7 ноября 2018, 17:11

      Все про Каборе, а я про Краснодар. Это определяющий игру футболист. Если его и продавать, то за такие деньжищи, что бы сразу можно было купить не менее профессионального игрока. Без Гранквиста сложновато, а еще и Каборе убрать....

      1
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:03


      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:30

      Его здесь все устраивает.Если бы захотел ,ушел бы раньше.

      3
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 7 ноября 2018, 12:15

      Никуда не уйдет, ему и в Краснодаре хорошо. То сколько он тут получает другие не могут столько платить.

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 7 ноября 2018, 11:14

      Турция и Украина)))

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 7 ноября 2018, 10:41

      Никто ему не будет платить в Европе сколько сейчас башляет Краснодар и тут он прочный игрок основы, а в другом доказывать надо

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