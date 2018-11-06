Акинфеев: «Футбольные качества Чалова на высочайшем уровне. Его проблема – психология»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил о форварде армейцев Федоре Чалове. Капитан раскрыл проблему нападающего.

«У Феди основная проблема – хоть я и не люблю рассказывать о проблемах – психология. если у него что-то не получается – он начинать никнуть. Становится растерянным.

И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось – ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось.

Что касается его футбольных качеств – я думаю, что все видят: они на высочайшем уровне. Если он будет дальше прогрессировать и развивать талант – думаю, что он может уехать в Европу, если захочет.

Что касается матчей Лиги чемпионов и чемпионата России: он своей игрой доказывает и показывает, что может играть на таком уровне, что способен. Если он немного поправит психологию – станет намного сильнее, как футболист, как личность», – считает Акинфеев, давший интервью журналисту Илье Казакову.

Чалов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.