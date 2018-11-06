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    Акинфеев: «Футбольные качества Чалова на высочайшем уровне. Его проблема – психология»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил о форварде армейцев Федоре Чалове. Капитан раскрыл проблему нападающего.

    «У Феди основная проблема – хоть я и не люблю рассказывать о проблемах – психология. если у него что-то не получается – он начинать никнуть. Становится растерянным.

    И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось – ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось.

    Что касается его футбольных качеств – я думаю, что все видят: они на высочайшем уровне. Если он будет дальше прогрессировать и развивать талант – думаю, что он может уехать в Европу, если захочет.

    Что касается матчей Лиги чемпионов и чемпионата России: он своей игрой доказывает и показывает, что может играть на таком уровне, что способен. Если он немного поправит психологию – станет намного сильнее, как футболист, как личность», – считает Акинфеев, давший интервью журналисту Илье Казакову.

    Чалов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

    Источник: YouTube

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    06.11.2018 21:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 7 ноября 2018, 08:28

      Чалов играет пока нестабильно, что связано как с психологией, так и отсутствием опыта. Потенциал у Федора просматривается и главное - правильно его реализовать.

      0
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 6 ноября 2018, 23:38

      Федя молодец,есть у него все для форварда!! Главное Федя играй и забивай и не обращая внимания на прессу!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 23:02

      Ну, вот это Капитан с большой буквы. Не плетёт против тренера интриг.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:41

      Забил несколько голов аутсайдерам и как его преподносят на продажу, блестит как начищенный самовар! Правда, самовары хорошие в Туле делали, а Москва только продавала.

      -3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 6 ноября 2018, 21:54

      Думаю Акинфеев искренен.Да и рано Чалова продавать.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 6 ноября 2018, 22:50

      В Питер самовары и не попадали.

      0
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