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    «ПСЖ» сообщил «МЮ», что заинтересован в Санчесе. В Париже чилийцу придется пойти на снижение зарплаты

    Посредники «ПСЖ» сообщили «Манчестер Юнайтед», что клуб заинтересован в нападающем Алексисе Санчесе.

    При этом чилийцу придется согласиться на значительное сокращение зарплаты, если он хочет перебраться во Францию.

    Руководство парижан заинтересовано в футболисте, но не будет рисковать из-за проблем с финансовым фэйр-плей, поскольку УЕФА держит под плотным контролем все расходы клуба.

    В этом сезоне Санчес провел за «Юнайтед» девять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Форвард перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро, подписав контракт сроком на 4,5 года.

    Источник: Tribalfootball

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    06.11.2018 12:15
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