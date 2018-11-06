«ПСЖ» сообщил «МЮ», что заинтересован в Санчесе. В Париже чилийцу придется пойти на снижение зарплаты

Посредники «ПСЖ» сообщили «Манчестер Юнайтед», что клуб заинтересован в нападающем Алексисе Санчесе.

При этом чилийцу придется согласиться на значительное сокращение зарплаты, если он хочет перебраться во Францию.

Руководство парижан заинтересовано в футболисте, но не будет рисковать из-за проблем с финансовым фэйр-плей, поскольку УЕФА держит под плотным контролем все расходы клуба.

В этом сезоне Санчес провел за «Юнайтед» девять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Форвард перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро, подписав контракт сроком на 4,5 года.