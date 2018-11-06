Мората – о прошлом сезоне в «Челси»: «Ниже упасть было уже нельзя»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о ситуации в прошлом сезоне, которую он назвал черной полосой в своей жизни.

«В прошлом сезоне у меня был период, когда я злился по любому поводу. Даже из-за того, что на улице идет дождь. Если я не попадал в створ ворот, то злился на поле, которое было слишком влажным.

Но все это были лишь оправдания. У каждого бывает черная полоса в жизни. Зачастую люди думают, что футболисты – особенные, без чувств, без проблем.

Сейчас я очень счастлив, мне гораздо лучше. В последнем месяце прошлого сезона я опускался все ниже, ниже и ниже. Еще ниже упасть было уже нельзя. Но когда ты достигаешь дна, все, что тебе остается, это возвращаться наверх», – заявил Мората.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов.