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    Мората – о прошлом сезоне в «Челси»: «Ниже упасть было уже нельзя»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о ситуации в прошлом сезоне, которую он назвал черной полосой в своей жизни.

    «В прошлом сезоне у меня был период, когда я злился по любому поводу. Даже из-за того, что на улице идет дождь. Если я не попадал в створ ворот, то злился на поле, которое было слишком влажным.

    Но все это были лишь оправдания. У каждого бывает черная полоса в жизни. Зачастую люди думают, что футболисты – особенные, без чувств, без проблем.

    Сейчас я очень счастлив, мне гораздо лучше. В последнем месяце прошлого сезона я опускался все ниже, ниже и ниже. Еще ниже упасть было уже нельзя. Но когда ты достигаешь дна, все, что тебе остается, это возвращаться наверх», – заявил Мората.

    В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов.

    Источник: Goal.com

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    06.11.2018 09:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:03

      Сейчас я очень счастлив, мне гораздо лучше. В последнем месяце прошлого сезона я опускался все ниже, ниже и ниже. Еще ниже упасть было уже нельзя. Но когда ты достигаешь дна, все, что тебе остается, это возвращаться наверх», – заявил Мората. Ну и хорошо)

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    • ...
      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 ноября 2018, 10:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мората: "Я очень быстро падал и больно ударился о дно. Когда я лежал там, на дне. я услышал стук снизу и голос ,который говорил со мной. Я почти ничего не запомнил. Кроме слов "измайлофф" и "Спартак", но решил, что это галлюцинации от удара ,ведь ниже дна ничего не может быть..."

      -4
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