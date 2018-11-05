Матич опроверг информацию о разладе между игроками «МЮ» и Моуринью 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал информацию о разладе между игроками клуба и главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Мы все вместе. Когда мы побеждаем, мы все вместе, когда мы проигрываем, мы тоже все вместе.

То, что пишут СМИ, – неправда. Мы много работаем и продолжим это делать.

Название «Манчестер Юнайтед» обязывает нас быть профессионалами и пытаться перевернуть ситуацию как можно скорее. Это то, чем мы занимаемся», – сказал Матич.

«МЮ» занимает седьмую строчку в турнирной таблцие АПЛ с 20-ю очками.