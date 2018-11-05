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    Матич опроверг информацию о разладе между игроками «МЮ» и Моуринью 

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал информацию о разладе между игроками клуба и главным тренером команды Жозе Моуринью.

    «Мы все вместе. Когда мы побеждаем, мы все вместе, когда мы проигрываем, мы тоже все вместе.

    То, что пишут СМИ, – неправда. Мы много работаем и продолжим это делать.

    Название «Манчестер Юнайтед» обязывает нас быть профессионалами и пытаться перевернуть ситуацию как можно скорее. Это то, чем мы занимаемся», – сказал Матич.

    «МЮ» занимает седьмую строчку в турнирной таблцие АПЛ с 20-ю очками.

    Источник: Sky Sports

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    05.11.2018 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 5 ноября 2018, 22:29

      Так он и признался бы...

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