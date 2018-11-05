Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Рэшфорду только что исполнился 21 год. Давление него слишком высокое»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику в адрес форварда Маркуса Рэшфорда. Игрок забил один гол в десяти матчах этого сезона во всех соревнованиях.

    «Я думаю, давление на него слишком высокое. Ему только исполнился 21 год. Сколько игроков в 21 год провели больше игр в таком большом клубе и в сборной? У скольких игроков есть возможность развивать свой потенциал? У немногих.

    Я думаю, у него потрясающие условия для того, чтобы развиваться. Ван Гаал привел его в команду, потом при мне он начал много играть, заиграл в сборной, на ЧМ, в финале Лиги Европы, в двух финалах Кубка.

    У него невероятные возможности для развития. Я думаю, этим он и занимается», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 09:50

      похоже, что жозе наконец-то нашел общий язык с игроками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:40

      Здесь респект Мауру за его позицию и поддержку молодого талантливого игрока.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 