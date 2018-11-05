Моуринью: «Рэшфорду только что исполнился 21 год. Давление него слишком высокое»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику в адрес форварда Маркуса Рэшфорда. Игрок забил один гол в десяти матчах этого сезона во всех соревнованиях.

«Я думаю, давление на него слишком высокое. Ему только исполнился 21 год. Сколько игроков в 21 год провели больше игр в таком большом клубе и в сборной? У скольких игроков есть возможность развивать свой потенциал? У немногих.

Я думаю, у него потрясающие условия для того, чтобы развиваться. Ван Гаал привел его в команду, потом при мне он начал много играть, заиграл в сборной, на ЧМ, в финале Лиги Европы, в двух финалах Кубка.

У него невероятные возможности для развития. Я думаю, этим он и занимается», – сказал Моуринью.