Джака: «Арсенал» готов финишировать в топ-4 АПЛ» 

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

«Мы знали, что не проиграем в этом матче, потому что мы хорошо играли и снова показали характер. Если вы посмотрите этот матч, то увидите, что мы готовы финишировать в топ-4.

Много мелочей изменились в последние недели. У нас отличный дух. Если вы проигрываете 0:1, например «Ливерпулю», то мы возвращаемся в игру и делаем это не в первый раз», – сказал Джака.

«Арсенал» с 23 очками занимает пятую строчку.