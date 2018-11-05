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    Джака: «Арсенал» готов финишировать в топ-4 АПЛ» 

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

    «Мы знали, что не проиграем в этом матче, потому что мы хорошо играли и снова показали характер. Если вы посмотрите этот матч, то увидите, что мы готовы финишировать в топ-4.

    Много мелочей изменились в последние недели. У нас отличный дух. Если вы проигрываете 0:1, например «Ливерпулю», то мы возвращаемся в игру и делаем это не в первый раз», – сказал Джака.

    «Арсенал» с 23 очками занимает пятую строчку.

    Источник: Daily Mirror

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    05.11.2018 19:28
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