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    Клопп: «Милнер похож на очень хорошее красное вино»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника Джеймса Милнера.

    «Милнер похож на вино, очень хорошее красное вино. Не уверен, знаменит ли Лидс своим вином? Он становится лучше. Джеймс должен скупить все газеты и прочесть это.

    Вызов в сборную? Я был бы рад, если бы вы написали историю о Милнере. Мне бы это понравилось. Кто-то должен написать, что он должен сыграть за Англию. Это очень хорошая идея», – сказал Клопп.

    Милнер завершил выступления за сборную Англии после Евро-2016.

    Источник: Sky Sports

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    05.11.2018 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 6 ноября 2018, 01:00

      Милнер—Боец,коих в современном футболе остались единицы.на таких и держится дух Команды.

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