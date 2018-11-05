Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сарри – о 11-матчевой беспроигрышной серии «Челси»: «Это рекорд не тренера, а команды»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри горд тем, что тренирует команду, которая повторила рекорд 24-летней давности – 11 матчей без поражений со старта сезона английской Премьер-лиги.

    «Я горжусь, но не этим, а тем, что мне довелось тренировать такую команду. Это рекорд не тренера, а команды.

    Мне повезло, поскольку у меня отличный состав, и в последние два месяца нам удается одерживать победы при не самой лучшей организации игры с тактической точки зрения», – сказал Сарри.

    «Челси» не проигрывает в 11 стартовых матчах АПЛ. Сарри повторил рекорд 24-летней давности

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 5 ноября 2018, 11:19

      Пусть побьет рекорд Венгера и Арсенала - 49 матчей без поражений

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 ноября 2018, 11:10

      Так держать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 