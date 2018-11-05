Сарри – о 11-матчевой беспроигрышной серии «Челси»: «Это рекорд не тренера, а команды»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри горд тем, что тренирует команду, которая повторила рекорд 24-летней давности – 11 матчей без поражений со старта сезона английской Премьер-лиги.

«Я горжусь, но не этим, а тем, что мне довелось тренировать такую команду. Это рекорд не тренера, а команды.

Мне повезло, поскольку у меня отличный состав, и в последние два месяца нам удается одерживать победы при не самой лучшей организации игры с тактической точки зрения», – сказал Сарри.

«Челси» не проигрывает в 11 стартовых матчах АПЛ. Сарри повторил рекорд 24-летней давности