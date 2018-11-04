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    «Барселона» готова предложить «Челси» Малкома в обмен на Виллиана

    «Барселона» в январе возобновить попытки заполучить полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает La Sexta.

    В летнее трансферное окно каталонцы пробовали приобрести бразильца, но трижды получали от лондонцев отказ. Последнее предложение «Барселоны» составляло около 60 миллионов евро.

    Теперь же каталонский клуб готов включить в сделку по Виллиану нападающего Малкома. Ранее сообщалось, что 21-летний форвард недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет покинуть клуб зимой. В этом сезоне бразилец появился на поле всего в двух матчах и сыграл в общей сложности менее тайма.

    Источник: La Sexta

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    04.11.2018 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 ноября 2018, 18:22

      да ладно? кто вообще пишет такие статеечки?

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