«Барселона» готова предложить «Челси» Малкома в обмен на Виллиана

«Барселона» в январе возобновить попытки заполучить полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает La Sexta.

В летнее трансферное окно каталонцы пробовали приобрести бразильца, но трижды получали от лондонцев отказ. Последнее предложение «Барселоны» составляло около 60 миллионов евро.

Теперь же каталонский клуб готов включить в сделку по Виллиану нападающего Малкома. Ранее сообщалось, что 21-летний форвард недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет покинуть клуб зимой. В этом сезоне бразилец появился на поле всего в двух матчах и сыграл в общей сложности менее тайма.