Матч второй голландской лиги был приостановлен из-за выбежавшей на поле голой девушки

Из одежды на ней были только гольфы, если трусы не считать предметом одежды. Главный герой тура!
Матч второго дивизиона Голландии «Рейнсбургсе Бойз» – «Амстердам» (2:6) был прерван из-за выбежавшей на поле девушки.
Из одежды на ней были только гольфы, а в руках она держала полотно с символикой одной из команд.
Девушка сделал длительный забег по полю и покинула его в районе углового флага.
Video: Gisteren tijdens Rijnsburgse Boys – AFC. 03-11-2018!. #rbbafc #rijnsburgseboys #TweedeDivisie pic.twitter.com/ob2hhGvGHc— Ultrassnl (@ultrassnl) 4 ноября 2018 г.