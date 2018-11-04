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    Матч второй голландской лиги был приостановлен из-за выбежавшей на поле голой девушки

    Матч второго дивизиона Голландии «Рейнсбургсе Бойз»«Амстердам» (2:6) был прерван из-за выбежавшей на поле девушки.

    Из одежды на ней были только гольфы, а в руках она держала полотно с символикой одной из команд.

    Девушка сделал длительный забег по полю и покинула его в районе углового флага.

    Источник: Ultrassnl

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    04.11.2018 14:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 ноября 2018, 21:04

      Из одежды на ней были только гольфы, если трусы не считать предметом одежды. Главный герой тура!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 4 ноября 2018, 18:29

      повеселила зато всех...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 18:14

      Сбежала с горящей квартиры.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 ноября 2018, 17:26

      Все такие злые тут, для второго дивизиона очень даже неплохо..

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 ноября 2018, 17:13

      Холодно же, ноябрь месяц

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 4 ноября 2018, 16:27

      Сало и жир - вот мой кумир)

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:24

      Расстрелять !!!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 4 ноября 2018, 15:57

      Смачная корова, потешила болельщиков своим жиром!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 ноября 2018, 15:52

      Пусть попробует повторить это с петардою в вагине

      0
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