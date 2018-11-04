Матч второй голландской лиги был приостановлен из-за выбежавшей на поле голой девушки

Матч второго дивизиона Голландии «Рейнсбургсе Бойз» – «Амстердам» (2:6) был прерван из-за выбежавшей на поле девушки.

Из одежды на ней были только гольфы, а в руках она держала полотно с символикой одной из команд.

Девушка сделал длительный забег по полю и покинула его в районе углового флага.