Геркус – о пятой победе «Локомотива» в РПЛ подряд: «Разогнали паровоз»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ. Этот выигрыш стал для железнодорожников пятым подряд в Премьер-лиге.

«Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперeд! Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались», – написал Геркус в инстаграме.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.