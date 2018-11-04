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    Геркус – о пятой победе «Локомотива» в РПЛ подряд: «Разогнали паровоз»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ. Этот выигрыш стал для железнодорожников пятым подряд в Премьер-лиге.

    «Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперeд! Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались», – написал Геркус в инстаграме.

    На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    04.11.2018 06:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +569

      avera 4 ноября 2018, 12:47

      Ты главное не мешай машинисту, а сиди и радуйся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 ноября 2018, 12:45

      Главное - держать тормоза в исправности, а то сойти с рельсов можно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 12:24

      Никто не против ,побеждайте.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 ноября 2018, 09:10

      Локомотив меня радует))) Шпалыч молодец)))

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 4 ноября 2018, 09:10

      В Европе поздняк уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 4 ноября 2018, 09:06

      Еще два тура и до весны топку - на консервацию, а потом паровоз нужно кочегарить заново. Кто лучше подготовит команду к весеннему отрезку сезона - тот и в дамках. Вероятнее всего, на ЛЧ и медали РФПЛ будут претендовать наряду с Зенитом, еще 6 команд, у которых примерно равные шансы.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 ноября 2018, 09:05

      Этот разгон надо распространить на Европу

      2
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    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 4 ноября 2018, 08:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Палыча закодировали?

      -4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 ноября 2018, 08:48

      А с Порту не справились...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 08:42

      Пока угля хватает кочегару на игры в РПЛ, но в Европе другая колея и там наш паровоз стоит на запасном пути...

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