Клопп: «Сыграй я против «Арсенала», на моем счету был бы хет-трик»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча 11 тура АПЛ против «Арсенала» (1:1). Ливерпульцы вели в счете, но победу упустили.

«Например, у Вирджила ван Дейка было два момента, которые он обычно реализует с закрытыми глазами. Однако в целом мы были хороши в контратаке.

У нас были ситуации, когда нужно было играть головой. Раз так, то, будь я на поле, сделал бы хет-трик», – считает немец, чьи слова приводит ВВС.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ.