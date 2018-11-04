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    Клопп: «Сыграй я против «Арсенала», на моем счету был бы хет-трик»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча 11 тура АПЛ против «Арсенала» (1:1). Ливерпульцы вели в счете, но победу упустили.

    «Например, у Вирджила ван Дейка было два момента, которые он обычно реализует с закрытыми глазами. Однако в целом мы были хороши в контратаке.

    У нас были ситуации, когда нужно было играть головой. Раз так, то, будь я на поле, сделал бы хет-трик», – считает немец, чьи слова приводит ВВС.

    «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: ВВС

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    04.11.2018 01:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 ноября 2018, 10:42

      в принципе обе команды играли хорошо - зрелищно и ошибки судейские в обе стороны,ничья самый справедливый результат и побольше бы таких матчей!!!!!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 4 ноября 2018, 07:11

      в чем проблема, выходи и играй

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