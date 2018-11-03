ОНК хочет предложить Кокорину и Мамаеву проводить открытые тренировки для заключенных

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли бы проводить открытые тренировки в СИЗО для других заключенных.

Футболисты содержатся в «Бутырке». Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Почему бы не попросить Кокорина и Мамаева устроить с ними открытую тренировку для других заключенных? Ведь поступают жалобы от людей, которые не могут выйти длительное время в спортзал – месяц ждут посещения. А ведь есть и такие, кто из малоимущих семей, от кого-то отвернулись все – у них нет и 300 рублей на оплату занятия, и что им делать?

Поэтому открытые тренировки были бы полезны и им, и футболистам. Конечно, вместе Кокорин и Мамаев проводить их не могут, но по очереди занятия можно было бы сделать. Нужно законодательно установить норму, разрешающую гражданам заниматься на спортивных площадках в СИЗО», – сказал Мельников.