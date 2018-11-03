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    ОНК хочет предложить Кокорину и Мамаеву проводить открытые тренировки для заключенных

    Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли бы проводить открытые тренировки в СИЗО для других заключенных.

    Футболисты содержатся в «Бутырке». Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Почему бы не попросить Кокорина и Мамаева устроить с ними открытую тренировку для других заключенных? Ведь поступают жалобы от людей, которые не могут выйти длительное время в спортзал – месяц ждут посещения. А ведь есть и такие, кто из малоимущих семей, от кого-то отвернулись все – у них нет и 300 рублей на оплату занятия, и что им делать?

    Поэтому открытые тренировки были бы полезны и им, и футболистам. Конечно, вместе Кокорин и Мамаев проводить их не могут, но по очереди занятия можно было бы сделать. Нужно законодательно установить норму, разрешающую гражданам заниматься на спортивных площадках в СИЗО», – сказал Мельников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 13:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 ноября 2018, 07:39

      Очень много внимания !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 21:15

      Не научили бы чему другому.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 3 ноября 2018, 20:31

      Член .................................................... заявил . !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 19:59

      Член, оказывал бы ты такое внимание все заключенным.

      0
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      Рейтинг: +6375

      порт 3 ноября 2018, 18:18

      Да и прибавка к жалованию не помешает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 3 ноября 2018, 17:02

      Превратили СИЗО в не пойми что )))

      1
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      Рейтинг: +357

      3емлянин > 3емлянин 3 ноября 2018, 17:03

      Институт Благородных девиц )))

      1
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