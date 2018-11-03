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    Сарри: «Покупать новых футболистов после каждой проблемы – слишком просто»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о предстоящем трансферном окне. Итальянец дал понять, что не намерен сильно обновлять команду.

    «Не планирую идти на рынок в январе. Моя задача – вести работу с имеющимися футболистами, делать их лучше. Покупать новых игроков после каждой проблемы – слишком просто», – приводит слова Сарри FourFourTwo.

    «Челси» идет в АПЛ третьим.

    Источник: FourFourTwo

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    03.11.2018 06:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 ноября 2018, 11:51

      Базара нет! И не припомню за послдение годы, что бы какой-либо Тренер так высказывался о проблемах и трансферах... Солидарен! Гений Сарри! Он подтвердит это Титулами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:35

      Правильный подход к решению проблем.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 ноября 2018, 08:45

      а кто сказал, что новый игрок - решение проблемы? Нет никакой гарантии, что новый игрок не станет новой проблемой . . .

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:09

      Тем и отличается тренер команды от менеджера. Первый работает и тренирует футболистов которые есть в клубе, а второму нужны покупки звёзд каждый раз в любой команде.

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