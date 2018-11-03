Сарри: «Покупать новых футболистов после каждой проблемы – слишком просто»

Базара нет! И не припомню за послдение годы, что бы какой-либо Тренер так высказывался о проблемах и трансферах... Солидарен! Гений Сарри! Он подтвердит это Титулами!
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о предстоящем трансферном окне. Итальянец дал понять, что не намерен сильно обновлять команду.
«Не планирую идти на рынок в январе. Моя задача – вести работу с имеющимися футболистами, делать их лучше. Покупать новых игроков после каждой проблемы – слишком просто», – приводит слова Сарри FourFourTwo.
«Челси» идет в АПЛ третьим.