Сарри: «Покупать новых футболистов после каждой проблемы – слишком просто»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о предстоящем трансферном окне. Итальянец дал понять, что не намерен сильно обновлять команду.

«Не планирую идти на рынок в январе. Моя задача – вести работу с имеющимися футболистами, делать их лучше. Покупать новых игроков после каждой проблемы – слишком просто», – приводит слова Сарри FourFourTwo.

«Челси» идет в АПЛ третьим.