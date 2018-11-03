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    Клопп: «Игра «Ливерпуля»? Пока все хорошо. Но четверть сезона – это ничто»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

    «Моя оценка: пока все хорошо. Больше ничего. Четверть сезона – это ничто, потому что впереди еще три четверти. Это все еще начало.

    Мы не сделали ничего особенного – мы ожидаем от себя, что будем выигрывать матчи. Парни хорошо отыграли много матчей.

    Я знаю, что после наших побед начинались обсуждения, что мы играем не так, как в прошлом сезоне, но мы придерживаемся своего плана. Мы делаем то, что должны делать», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    03.11.2018 00:33
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