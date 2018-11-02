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    Сарри: «Я думал, что в «Челси» у меня будут трудности, но мне повезло с игроками» 

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды. Тренера спросили, мог ли он представить, что команда так скоро начнет показывать хороший результат.

    «Нет. Весь мой прошлый опыт говорит о том, что в первые пару месяцев у меня бывают трудности! Я думал, что то же самое будет и здесь. Здесь мне повезло, потому что игроки способны выигрывать без достаточного уровня тактической организации.

    Должен сказать, что в последнем матче «Дерби» показал очень хорошую игру. Мы хорошо действовали в атакующей фазе, но совершили много ошибок в обороне. Очевидно, что нам надо прибавлять», – сказал Сарри.

    «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    02.11.2018 22:33
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