Сарри: «Я думал, что в «Челси» у меня будут трудности, но мне повезло с игроками» 

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды. Тренера спросили, мог ли он представить, что команда так скоро начнет показывать хороший результат.

«Нет. Весь мой прошлый опыт говорит о том, что в первые пару месяцев у меня бывают трудности! Я думал, что то же самое будет и здесь. Здесь мне повезло, потому что игроки способны выигрывать без достаточного уровня тактической организации.

Должен сказать, что в последнем матче «Дерби» показал очень хорошую игру. Мы хорошо действовали в атакующей фазе, но совершили много ошибок в обороне. Очевидно, что нам надо прибавлять», – сказал Сарри.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.