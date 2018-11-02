Сарри: «Я думал, что в «Челси» у меня будут трудности, но мне повезло с игроками» 

Дай Бог, чтобы и дальше так всё шло.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды. Тренера спросили, мог ли он представить, что команда так скоро начнет показывать хороший результат.
«Нет. Весь мой прошлый опыт говорит о том, что в первые пару месяцев у меня бывают трудности! Я думал, что то же самое будет и здесь. Здесь мне повезло, потому что игроки способны выигрывать без достаточного уровня тактической организации.
Должен сказать, что в последнем матче «Дерби» показал очень хорошую игру. Мы хорошо действовали в атакующей фазе, но совершили много ошибок в обороне. Очевидно, что нам надо прибавлять», – сказал Сарри.
«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.