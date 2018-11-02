Моуринью: «Не думаю, что нужно говорить о титуле, когда вы не в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о шансах на чемпионство.

«Когда вы не в топ-4, я не думаю, что нужно говорить о титуле. Когда вы в четверке, то можно оглядеться, оценить дистанцию, разницу очков, посмотреть на календарь. Можно посмотреть на ситуацию в этот конкретный момент, на список травмированных, тогда можно ощутить все.

Но мы сейчас не в топ-4. Так что цель сейчас – набрать очки, которые нам нужны, и в декабре оказаться выше, чем мы есть сейчас», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблцие АПЛ с 17-ю очками.