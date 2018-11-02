Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Не думаю, что нужно говорить о титуле, когда вы не в топ-4»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о шансах на чемпионство.

    «Когда вы не в топ-4, я не думаю, что нужно говорить о титуле. Когда вы в четверке, то можно оглядеться, оценить дистанцию, разницу очков, посмотреть на календарь. Можно посмотреть на ситуацию в этот конкретный момент, на список травмированных, тогда можно ощутить все.

    Но мы сейчас не в топ-4. Так что цель сейчас – набрать очки, которые нам нужны, и в декабре оказаться выше, чем мы есть сейчас», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблцие АПЛ с 17-ю очками.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 2 ноября 2018, 20:57

      вам нужно думать как бы вас не выперли ...)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 