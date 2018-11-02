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    «Манчестер Сити» предлагал Месси 50 миллионов в год, прежде чем он продлил контракт с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог перейти в «Манчестер Сити» в прошлом году.

    Аргентинец продлил соглашение с каталонцами в декабре 2017 года. Незадолго до этого английский клуб предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой 50 миллионов евро в год. Кроме того, «Сити» предложил 50 миллионов отцу форварда Хорхе Месси, если он сумеет убедить сына переехать в АПЛ.

    Также «Манчестер Сити» был готов заплатить 250 миллионов евро за разрыв контракта Месси с «Барселоной». В итоге нападающий все же продлил договор с каталонским клубом до 2021 года c возможностью пролонгации еще на сезон на тех же условиях. По новому контракту сумма отступных за аргентинца увеличилась с 300 до 700 миллионов евро, а его зарплата составила 35 миллионов.

    Источник: El Mundo

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    02.11.2018 17:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:27

      Пока не продается.

      3
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 2 ноября 2018, 19:28

      Хорошо когда можно сделать выгодный выбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 18:57

      мечта гвардиолы !

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 2 ноября 2018, 18:09

      Живут же люди!!!

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 2 ноября 2018, 18:08

      жду когда первый миллиард пойдет.....интересно, сколько билеты на матч будут стоить?.... караул грабят.........

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > амани 2 ноября 2018, 18:44

      Там основные деньги от телетрансляций и продажи атрибутики.Весь мир стремительно богатеет и готов платить за качественное зрелище.Страны где население нищает ,погоды не делают.

      0
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