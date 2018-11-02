«Манчестер Сити» предлагал Месси 50 миллионов в год, прежде чем он продлил контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог перейти в «Манчестер Сити» в прошлом году.

Аргентинец продлил соглашение с каталонцами в декабре 2017 года. Незадолго до этого английский клуб предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой 50 миллионов евро в год. Кроме того, «Сити» предложил 50 миллионов отцу форварда Хорхе Месси, если он сумеет убедить сына переехать в АПЛ.

Также «Манчестер Сити» был готов заплатить 250 миллионов евро за разрыв контракта Месси с «Барселоной». В итоге нападающий все же продлил договор с каталонским клубом до 2021 года c возможностью пролонгации еще на сезон на тех же условиях. По новому контракту сумма отступных за аргентинца увеличилась с 300 до 700 миллионов евро, а его зарплата составила 35 миллионов.