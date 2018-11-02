Кокорин: «Увидимся во втором круге РПЛ»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин надеется выйти на поле во втором круге текущего чемпионата России.

Форвард заявил, что он должен сыграть на новом стадионе «Динамо», в закладке которого принимал участие.

«Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента. Увидимся во втором круге чемпионата», – сказал Кокорин.

Кокорин был арестован на срок до 8 декабря и в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка». Против него выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».