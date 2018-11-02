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    Кокорин: «Увидимся во втором круге РПЛ»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин надеется выйти на поле во втором круге текущего чемпионата России.

    Форвард заявил, что он должен сыграть на новом стадионе «Динамо», в закладке которого принимал участие.

    «Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента. Увидимся во втором круге чемпионата», – сказал Кокорин.

    Кокорин был арестован на срок до 8 декабря и в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка». Против него выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: News.ru

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    02.11.2018 16:48
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +616

      smersh45 3 ноября 2018, 13:52

      Ждём тебя Саша

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 3 ноября 2018, 11:56

      Человек предполагает, а прокурор располагает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 3 ноября 2018, 08:32

      СВОБОДУ АЛЕКСАНДРУ КОКОРИНУ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > lexazenit_89 3 ноября 2018, 09:30

      Пусть лет пять парашу сначала понюхает !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 ноября 2018, 04:10

      Не хочу с тобой видеться!!! Не хочу в тюрьму!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 3 ноября 2018, 01:06

      Пора возвращаться урок на всю жизнь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 ноября 2018, 23:48

      Кокорин мечтает играть в сборной ЗЕКОВ во втором круге первенства колонии строгого режима.
      Так следствие и суд ему обеспечат такую возможность.
      Как минимум на пять лет он уже напросился.
      А суд уважит просьбу следствия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 2 ноября 2018, 22:46

      Судя по всему Саша договорился, чтобы после Нового года ему поставили телевизор, чтобы смотреть на стадион, где он заложил фундамент и камеру, чтобы все видели его. Ну тогда наверное увидимся! Кстати, ток шоу - "За решеткой" еще нет в эфире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:16

      Не унывает.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 ноября 2018, 21:54

      Саня, конечно идиот конченый, но не уголовник, поэтому лучше бы видеть его на футбольном поле, а не в криминальных новостях. Молись на Миллера, может и вытащит. Хотя сейчас уже есть сомнения и в Миллере и в твоём возвращении.

      3
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > Grey33 3 ноября 2018, 01:29

      Кому лучше видеть?Ты за всех не расписывайся!Обычный смертный уже бы давно лес валил...Да может еще и пришили бы статейку пожестче...Так что пусть посидит,подумает...А о футболе придется забыть.Иначе народ не поймет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > mutabor0992 3 ноября 2018, 08:33

      Иди гусей паси !!!

      -2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 ноября 2018, 21:08

      Ближайший пятерик только в нарды,или в карты ))

      2
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