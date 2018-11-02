Губерниев: «Стал комментатором, чтобы просто орать, ничего не делать, и чтобы мне за это зарплату платили»

Трудно бывает слушать его репортажи.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем бы занимался, если бы не выбрал свою нынешнюю профессию. Также он назвал причины, по которым решит стать именно комментатором.
– Чем бы вы занимались, если бы не были комментатором?
– Знаете, конь вот ходит по арене ЦСКА. Вот я бы им был, конем. Ростовой куклой.
– В какой момент Вы решили стать комментатором?
– Вы знаете, я человек очень ленивый от природы, я не люблю работать. Поэтому я решил стать комментатором: чтобы просто орать, ничего не делать, и чтобы мне платили за это зарплату.
– Кто лучше – Роналду или Месси?
– На этот вопрос я скажу просто: Головин.