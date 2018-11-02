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    Губерниев: «Стал комментатором, чтобы просто орать, ничего не делать, и чтобы мне за это зарплату платили»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем бы занимался, если бы не выбрал свою нынешнюю профессию. Также он назвал причины, по которым решит стать именно комментатором.

    – Чем бы вы занимались, если бы не были комментатором?

    – Знаете, конь вот ходит по арене ЦСКА. Вот я бы им был, конем. Ростовой куклой.

    – В какой момент Вы решили стать комментатором?

    – Вы знаете, я человек очень ленивый от природы, я не люблю работать. Поэтому я решил стать комментатором: чтобы просто орать, ничего не делать, и чтобы мне платили за это зарплату.

    – Кто лучше – Роналду или Месси?

    – На этот вопрос я скажу просто: Головин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2018 16:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:10

      Трудно бывает слушать его репортажи.

      3
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      Рейтинг: +761

      martin gore 2 ноября 2018, 20:38

      Когда биатлон уже начнется. Туда ему. Пусть там и орет. Футбол не его. Видно же что он полный ноль, ничего не понимает, а делает вид. Смешно слышать рассуждения дилетанта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 2 ноября 2018, 20:29

      таким хлёбальником ,наверно не только орет..........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 ноября 2018, 18:20

      Почему то всегда так и думал,а теперь Дмитрий сам подтвердил.Мололец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 2 ноября 2018, 18:12

      Как в том анекдоте, хочу ничего не делать и деньги получать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 2 ноября 2018, 18:12

      Это и так понятно было. Ну и так просто по жизни долб...**..

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 2 ноября 2018, 17:14

      Зато честно.. А все думают - пошутил.

      3
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 17:10

      Он и вправду постоянно орёт, несёт ересь какую-то, когда он комментирует так и хочется выключить звук.

      3
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 2 ноября 2018, 17:05

      Противный чувак, после косяка с Малафеевым многих разочаровал.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2018, 16:43

      Глаза у тебя поросячьи.

      3
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      Рейтинг: +799

      амани > vladimir-7 2 ноября 2018, 17:14

      ахаха...но он сам говорит, что он лощадь(конь) но как ты его написал, мне больше нравится! ахах класс!

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