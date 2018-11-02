Куртуа пропустил в этом сезоне 13 голов в восьми матчах. Навас – семь в семи

Сравнивать Куртуа с Навасом можно, разобрав перед этим игры их команд (защитников в особенности). Может, Навас в Реале нахватал бы еще больше.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа имеет худшие показатели в этом сезоне, чем его партнер по амплуа Кейлор Навас.
Бельгиец провел восемь матчей, в которых пропустил 13 голов. На счету костариканца семь встреч и столько же пропущенных мячей.
При этом при Куртуа «Реал» выиграл лишь дважды, а вратарь сделал 22 сэйва в общей сложности. Когда ворота защищал Навас, мадридцы одержали пять побед, в костариканец совершил 15 сэйвов при лучшем проценте отраженных ударов, чем у Куртуа (68 против 62).
Куртуа перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 35 миллионов евро.
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— OptaJose (@OptaJose) 2 ноября 2018 г.