Куртуа пропустил в этом сезоне 13 голов в восьми матчах. Навас – семь в семи

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа имеет худшие показатели в этом сезоне, чем его партнер по амплуа Кейлор Навас.

Бельгиец провел восемь матчей, в которых пропустил 13 голов. На счету костариканца семь встреч и столько же пропущенных мячей.

При этом при Куртуа «Реал» выиграл лишь дважды, а вратарь сделал 22 сэйва в общей сложности. Когда ворота защищал Навас, мадридцы одержали пять побед, в костариканец совершил 15 сэйвов при лучшем проценте отраженных ударов, чем у Куртуа (68 против 62).

Куртуа перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 35 миллионов евро.