Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куртуа пропустил в этом сезоне 13 голов в восьми матчах. Навас – семь в семи

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа имеет худшие показатели в этом сезоне, чем его партнер по амплуа Кейлор Навас.

    Бельгиец провел восемь матчей, в которых пропустил 13 голов. На счету костариканца семь встреч и столько же пропущенных мячей.

    При этом при Куртуа «Реал» выиграл лишь дважды, а вратарь сделал 22 сэйва в общей сложности. Когда ворота защищал Навас, мадридцы одержали пять побед, в костариканец совершил 15 сэйвов при лучшем проценте отраженных ударов, чем у Куртуа (68 против 62).

    Куртуа перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 35 миллионов евро.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 ноября 2018, 04:19

      Сравнивать Куртуа с Навасом можно, разобрав перед этим игры их команд (защитников в особенности). Может, Навас в Реале нахватал бы еще больше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 8 ноября 2018, 00:56

      ***** ! твоя кристина наверное плачет сейчас? е б а л мю в очко блювентус ! девочка ты там не вздернулась?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 ноября 2018, 21:56

      У Куртуа между ног широкой,от туда забивает все кому не лен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 19:53

      Лопетеги больше нет...
      Здравствуй, реальная конкуренция.
      Пожалуй Куртуа могут и крайним сделать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 18:58

      куртуа дырка ! навас сильнее в разы ! там еще проблемы в защите но куртуа дыра а навас выручает по настоящему в важных матчах !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > dinar7777dinar 2 ноября 2018, 21:53

      Первый раз читаю теплые слова от тебя про Реала,что солнце не стой стороны светится?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 4 ноября 2018, 19:07

      ш

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 2 ноября 2018, 17:44

      дырка разрастается...скоро все голы через очко будут ему сувать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 2 ноября 2018, 17:37

      Это реал детка, тут из десяти игроков два только стреляют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 2 ноября 2018, 17:23

      Ну что,носатый,теперь ты начинаешь ощущать размен?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Romio-xxx 3 ноября 2018, 12:33

      И никого не насторожило, что лучший вратарь ЧМ, был продан по очень заниженной цене . . .
      Хотя по мне так Куртуа получил эту награду из-за уважения, а так лучшим был Субашич.
      Всегда говорили что уровень Куртуа завышен. В прошлом сезоне была нормальная оборона, но Тибо пропускал. В этом сезоне, Луис и Рюдигер, надежность этой пары вызывает сомнения, но даже с этой парочкой в центре обороны, мы пропускаем меньше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 