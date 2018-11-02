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    Болельщики потратили более 100 тысяч на переписку с Кокориным в СИЗО

    Переписка с нападающим «Зенита» Александром Кокориным обошлась болельщикам уже более чем в 100 тысяч рублей.

    В настоящее время футболист содержится в СИЗО «Бутырка». Ранее адвокат форварда Татьяна Стукалова сообщила, что Кокорин ответил уже более чем на тысячу писем.

    Стоимость одной страницы письма, отправленного в СИЗО, составляет 55 рублей. Аналогичную сумму нужно заплатить и за возможность арестованного ответить на сообщение. Это означает, что тысяча писем минимального размера стоят 110 тысяч рублей.

    Кокорин арестован до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Sport24

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    02.11.2018 13:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17

      Bumble 3 ноября 2018, 12:46

      сколько уже колония заработала на кокорине и мамаеве)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий 2 ноября 2018, 22:57

      Вот почему этих двух перцев в "БУТЫРКЕ" оставили! Нормально так на писанине заработали!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:17

      Дурное дело-нехитрое.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero 2 ноября 2018, 17:44

      Деньги адвокат считает, что мимо его кармана идут

      3
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    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 2 ноября 2018, 17:39

      а димон говорил, денег нет! ....мелочь, а приятно.....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 ноября 2018, 17:20

      в том числе и коту матроскину ответил

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 ноября 2018, 16:56

      Так вот оно что получается. Вон кто главный бенефициар банкета. Почта России! А мы всё голову ломаем-кто же бедных парней в тюряге закрыл?

      1
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 2 ноября 2018, 16:05

      Копейки.До Дома-2 ещё далеко.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 ноября 2018, 15:50

      Надо Кокошке присвоить почтовый индекс - пусть считает себя почтовым ящиком и приносит пользу Почте России. Вдруг, зачтется...

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      Рейтинг: +24

      Tom House 2 ноября 2018, 15:22

      Я бы ответил словами Лаврова на это все...д.б.

      3
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