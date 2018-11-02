Болельщики потратили более 100 тысяч на переписку с Кокориным в СИЗО

Переписка с нападающим «Зенита» Александром Кокориным обошлась болельщикам уже более чем в 100 тысяч рублей.

В настоящее время футболист содержится в СИЗО «Бутырка». Ранее адвокат форварда Татьяна Стукалова сообщила, что Кокорин ответил уже более чем на тысячу писем.

Стоимость одной страницы письма, отправленного в СИЗО, составляет 55 рублей. Аналогичную сумму нужно заплатить и за возможность арестованного ответить на сообщение. Это означает, что тысяча писем минимального размера стоят 110 тысяч рублей.

Кокорин арестован до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».