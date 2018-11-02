«Мутко против»: Мамаев в СИЗО продолжает получать зарплату в «Краснодаре». На днях ему пришло 5 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжает получать зарплату, несмотря на то, что находится в СИЗО.

Футболист был арестован до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». Ранее сообщалось, что клуб намерен расторгнуть контракт с хавбеком.

«На днях Мамаеву на карточку упал очередной зарплатный аванс. Да, сидя за решеткой, Мамаев заработал 5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что Паша не играет вот уже месяц, деньги ему поступают исправно и контракт с ним так и не был расторгнут. За прогулы из зарплаты футболиста в месяц могут вычитать максимум 15 тысяч долларов.

Теперь Павел ждет 10 ноября. Тогда ему на карточку упадет двушка в Москве – 13 миллионов рублей основной части зарплаты», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».