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    «Мутко против»: Мамаев в СИЗО продолжает получать зарплату в «Краснодаре». На днях ему пришло 5 миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжает получать зарплату, несмотря на то, что находится в СИЗО.

    Футболист был арестован до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». Ранее сообщалось, что клуб намерен расторгнуть контракт с хавбеком.

    «На днях Мамаеву на карточку упал очередной зарплатный аванс. Да, сидя за решеткой, Мамаев заработал 5 миллионов рублей.

    Несмотря на то, что Паша не играет вот уже месяц, деньги ему поступают исправно и контракт с ним так и не был расторгнут. За прогулы из зарплаты футболиста в месяц могут вычитать максимум 15 тысяч долларов.

    Теперь Павел ждет 10 ноября. Тогда ему на карточку упадет двушка в Москве – 13 миллионов рублей основной части зарплаты», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    02.11.2018 13:35
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 ноября 2018, 11:24

      ах,у йети. И кто мне теперь скажет что я должен ходить на стадион

      1
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      Рейтинг: +67857

      portero 2 ноября 2018, 21:37

      а Мутка какая зарплата? и какая у того кто вдет его канал, и ведь этот ...дон всё платит не из своего кармана..

      9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 21:10

      Контракт есть контракт ,лишнего он не берет.

      4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 ноября 2018, 19:15

      Не ту страну назвали Гондурасом....
      Живем в стране абсурдов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 19:14

      Почти на отдыхе, с полным пенсионом.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 2 ноября 2018, 19:12

      Коко и мама товар штучный. Ни один с этого сайта не сможет работать как они. Таких в нашей стране очень мало, по этому и зп у них высокая, плюс лимит и прочее... крышу у ребят в итоге несет...
      А обычных солдафонов и ментов на пенсионное содержание отпускают в 42-45 лет. Это если без особых заслуг... и платим мы, ваши мамы и папы до смерти этим любителм семек.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 ноября 2018, 19:03

      Хорошо Мамаев устроился!

      2
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 2 ноября 2018, 17:37

      Паша в общак отстёгивает?

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 2 ноября 2018, 17:27

      Мутак не получил откат, вот и волнуется телеграм-канал" мутак-второй""....Паша, ты поляну секи....

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 ноября 2018, 17:11

      20 лет откуярил "долг родине" и от Министерства обороны даже хаты не получил,а тут шпана тюремная лямы за решёткой стрежёт..нормал сска..

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > neofizer 2 ноября 2018, 19:02

      Несколько соседей моих дуру гнали от министерства обороны. Все с квартирами и деньгами. И пенсии получают лет по 15 уже. Работягам до 65 не до жить. Доживут только мусора да "вояки", они уж и так на пенсии давно все. В армии служил. Знаю, о чем говорю.

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