Абель Эрнандес: «Надеюсь, сыграю несколько минут в матче с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес готов появиться на поле в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

«Как себя чувствую? Я в порядке, все хорошо. Думаю, что к следующему матчу против «Динамо» я вернусь к игре, надеюсь, сыграю несколько минут.

Что думаю о сопернике? Это дерби, предстоит сложный матч. Но у нас хорошая команда, и, думаю, мы сделаем все, чтобы выиграть эту игру», – сказал Эрнандес.

В этом сезоне футболист, перешедший в ЦСКА летом, провел шесть встреч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – ЦСКА состоится в субботу, 3 ноября, в 16:30 по московскому времени.