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    Абель Эрнандес: «Надеюсь, сыграю несколько минут в матче с «Динамо»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес готов появиться на поле в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

    «Как себя чувствую? Я в порядке, все хорошо. Думаю, что к следующему матчу против «Динамо» я вернусь к игре, надеюсь, сыграю несколько минут.

    Что думаю о сопернике? Это дерби, предстоит сложный матч. Но у нас хорошая команда, и, думаю, мы сделаем все, чтобы выиграть эту игру», – сказал Эрнандес.

    В этом сезоне футболист, перешедший в ЦСКА летом, провел шесть встреч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – ЦСКА состоится в субботу, 3 ноября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    02.11.2018 10:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +842

      vovan55 3 ноября 2018, 00:12

      да уж...пора начинать играть и забивать...хватит лавку протирать...

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 3 ноября 2018, 00:05

      Выходи с Динамо и готовься к Роме. С итальянцами нужна только победа, ждем от тебя голов.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 ноября 2018, 21:07

      Все хорошо - надо играть!,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 13:40

      Даже Абель Эрнандес уже заметил,что любимая замена Гончаренко-на 87 минуте,и рассчитывает выйти на поле.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2018, 13:12

      Здоровья всем ребятам в ЦСКА, быстрее выходите на поле и нужно выигрывать
      все подряд. Удачи вам!

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 2 ноября 2018, 11:52

      Давай без травм! Удачи вам и победы с динамиками!!!

      2
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