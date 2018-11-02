Экс-игрок «Анжи» Тарделли получил дисквалификацию за то, что чесал голову во время гимна Китая

У них там в Бразилии все гораздо проще.
«Шанхай СИПГ» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Китая обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 4:2.
Во время китайского гимна нападающий гостей Диего Тарделли чесал голову и лицо. По информации Titan Plus, национальная федерация футбола дисквалифицировала 33-летнего бразильца на один матч за «недостойное поведение».
За весь матч не отметился результативными действиями и был заменен на Лиу Джуншая.
В текущем сезоне Тарделли принял участие в 27-ми встречах, отметившись 17-ю голами и девятью результативными передачами.
С марта 2011 года по январь 2012 бразилец выступал за «Анжи».
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— Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.