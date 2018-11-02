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    Экс-игрок «Анжи» Тарделли получил дисквалификацию за то, что чесал голову во время гимна Китая

    «Шанхай СИПГ» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Китая обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 4:2.

    Во время китайского гимна нападающий гостей Диего Тарделли чесал голову и лицо. По информации Titan Plus, национальная федерация футбола дисквалифицировала 33-летнего бразильца на один матч за «недостойное поведение».

    За весь матч не отметился результативными действиями и был заменен на Лиу Джуншая.

    В текущем сезоне Тарделли принял участие в 27-ми встречах, отметившись 17-ю голами и девятью результативными передачами.

    С марта 2011 года по январь 2012 бразилец выступал за «Анжи».

    Источник: Твиттер Titan Sports Plus

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    02.11.2018 00:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:09

      У них там в Бразилии все гораздо проще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 2 ноября 2018, 09:45

      ...к гимну нашей страны иностранцам надо относится с уважением,хотя бы с показным.И наши,некоторые российские футболисты и хоккеисты не уважают своё государство и за это надо спрашивать жёстко( могу назвать поимённо).Попробывали бы они на Западе отворачиваться или чесаться при исполнении их гимна...

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 ноября 2018, 08:00

      пять бамбуковых всечек этому наглецу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 ноября 2018, 05:54

      Местный коммунистический маразм. Но что-то в этом есть, если честно. Раньше хотя бы было стойкое общественное понимание слов "уважение" и "вежливость".

      3
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > TOMSON 2 ноября 2018, 15:02

      ...уважение( любовь не обязательна иностранцам) Вы считаете маразмом? (без коммент.)

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 ноября 2018, 05:31

      я даже не представляю,что было бы ,если он яйца почесал.....

      3
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 2 ноября 2018, 05:24

      Два варианта: либо мыться, либо чесаться ))

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 01:12

      Кокорин и Мамаев в Монако издевались над гимном.

      0
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