Мутко: «Петербург может провести финал Лиги чемпионов еще лучше, чем Москва»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное проведение финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге. По его словам, у российского города хорошие шансы на победу.

«Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент – Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года.

Это одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов – это клубный турнир. «Зенит» выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед «Лужниками».

Большой разницы при организации такого матча нет – надо просто провести финал еще лучше. У Санкт-Петербурга все для этого есть: аэропорт, возможность развести пребывающие команды, город обладает транспортными и логистическими возможностями. Ничего создавать не нужно, опыт огромный.

Придется работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоемкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы, то начнем делать презентации, предложения, планы по организации», – сказал Мутко.