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    Мамаеву разрешили посещать спортзал в «Бутырке»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев начал ходить в спортзал в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

    «Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость.

    Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер.

    Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время», – сказал Бушманов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 16:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:05

      Наверное как только Павел выедет на свободу - начнет всех рвать (в хорошем смысле этого слова).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:18

      А салон тату???Это тоже жизненно необходимо,пока есть чистые места на теле.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Агасфер 2 ноября 2018, 19:41

      Там это называется кольщик...

      0
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 1 ноября 2018, 20:40

      Лучше б пацанами в футбол играть уже разрешили, надоел уже этот цирк

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 1 ноября 2018, 17:50

      Хоть мыться чаще будет.
      Кокорин 6аверно сейчас читая эту новость улыбается.... хотя нее у него лицо такое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Dellleone 2 ноября 2018, 10:19

      ...мимика...

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 ноября 2018, 17:17

      Удачи парням! Скоро выпустят)

      -2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 1 ноября 2018, 17:03

      Хорошо

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 1 ноября 2018, 17:03

      травку положить надо бы в "спортзале"

      0
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