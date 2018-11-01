Мамаеву разрешили посещать спортзал в «Бутырке»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев начал ходить в спортзал в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость.

Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер.

Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время», – сказал Бушманов.