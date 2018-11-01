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    Министр спорта Калининградской области: «В «Балтике» тяжелая финансовая ситуация»

    Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказал о финансовых проблемах «Балтики».

    Ранее сообщалось, что игроки и персонал клуба пять месяцев не получают зарплату. Футболисты грозят устроить бойкот.

    «В настоящее время «Балтика» продолжает выступление в чемпионате ФНЛ, команда лицензирована РФС для выступления в текущем сезоне. Основными источниками финансирования «Балтики» являются спонсорские средства и средства от деятельности, приносящей доход.

    Также финансовую помощь клубу оказывает правительство Калининградской области. В связи с тяжелым финансовым положением «Балтики» руководство клуба в настоящее время прорабатывает вопрос по выходу из кризисной ситуации», – заявила Ищенко.

    Источник: ТАСС

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    01.11.2018 16:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 11:40

      Надо всегда искать выход из кризисной ситуации ,но для начала не забудьте найти деньги.

      2
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 1 ноября 2018, 18:01

      Ты министр.Ты и развалила.Сидеть в кресле и умничать ,отмазываться
      это так по-русски. Раз ты Ищенко - так ищи,ищи выход......
      а то ,,.....прорабатывает вопрос по выходу....,, тьфу.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 16:29

      Втюхайте шведам в аренду стадион...или норвегам ..или фи...
      ну этим пох...работайте,ведь вы-Европа!
      Чё ныть -то..Сидите там в офшоре.жрёте ср.те на Родину
      и Канту кланяетесь до посинения...
      Передовой пост,мля..

      3
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 ноября 2018, 16:15

      Через пару лет в России останется 10 клубов, которые будут играть между собой. Спасибо Мудко за развитие российского футбола.

      2
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