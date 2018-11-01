Федун отдал детям 2% акций «Лукойла» на сумму 81,4 миллиарда

Владелец «Спартака» Леонид Федун, занимающий должность вице-президента «Лукойла», поделился со своими детьми двумя процентами акций нефтяной компании.

До совершения сделки российскому предпринимателю принадлежало 9,78% акций.

Федун передал двум своим детям (32-летнему сыну Антону и 30-летней дочери Екатерине) более 17 миллионов акций компании (почти 2% уставного капитала).

Совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент передачи составила 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).