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    Федун отдал детям 2% акций «Лукойла» на сумму 81,4 миллиарда

    Владелец «Спартака» Леонид Федун, занимающий должность вице-президента «Лукойла», поделился со своими детьми двумя процентами акций нефтяной компании.

    До совершения сделки российскому предпринимателю принадлежало 9,78% акций.

    Федун передал двум своим детям (32-летнему сыну Антону и 30-летней дочери Екатерине) более 17 миллионов акций компании (почти 2% уставного капитала).

    Совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент передачи составила 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

    Источник: «Ведомости»

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    01.11.2018 14:20
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 11:07

      Щедрый подарок.

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      Рейтинг: +3425

      AZ 2 ноября 2018, 08:21

      Я думал детям, страдающим заболеваниями, либ ов трудные семьи... Уже хотел порадоваться за то, что такие люди остались, а тут... отстой, а не новость

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 1 ноября 2018, 22:10

      все в семью....правильно, васся!!!!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 18:58

      "Всё лучшее-детям!"-таков лозунг,воплощаемый в жизнь политработником-нефтяником Федуном! В этом он видит верность традициям советских вождей!!! Лётчики Василий Сталин, Рубен ********,Тимур Фрунзе,моряк вице-адмирал-инженер Крупский,артиллерист Яков Джугашвили, внебрачная дочь Кирова и сын Хрущёва,сгинувшие на фронте...Где в стране проходит "линия фронта",там и их дети.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Агасфер 1 ноября 2018, 19:01

      Капец,этот бомбардир...Иб№арр?рури,это сын Долорес И?ба№ррури,деятельницы компартии Испании. Герой Советского союза,погибший в боях за нашу Родину.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 ноября 2018, 18:54

      Только вдуматься, 1,2 МИЛЛИАРДА долларов детям своим...

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 1 ноября 2018, 18:51

      Нефутбольная новость)) если бы каким нибудь бездомным детям, сиротам, отдал(что невозможно конечно))), тогда можно было бы еще здесь ее повесить, людей удивить..

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > mihail200606 1 ноября 2018, 22:12

      ....я вот жопой сразу почувствовал, васся, что бомбардир че то порожняк какой то на уши льет))))

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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 1 ноября 2018, 18:40

      Надо было писать в заголовке отдал Наши(народные) деньги - Своим детям))

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      Рейтинг: +504

      xapaycm 1 ноября 2018, 18:38

      Уже не в первый раз, Бомбардир, применяет желтопрессные приёмы для вывесок.
      Тоже подумал, что детям отдал не своим, сиротам там или ещё кому.

      А своим, про это можно было и не писать, невелика щедрость.

      2
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 1 ноября 2018, 18:35

      Пипец,а я то думал пожертвовал на благо!!! А по факту один пиар и говно!!!

      6
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 1 ноября 2018, 18:27

      Пропустить слово "свои" в заголовке - в стиле жёлтой прессы:)

      3
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