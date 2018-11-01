РФС не сможет расторгнуть контракт «Краснодара» с Мамаевым без присутствия футболиста

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что обращение «Краснодара» по вопросу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым будет рассмотрено, когда на заседании сможет присутствовать сам футболист.

Игрок заключен под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Он обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

«Время рассмотрения обращения «Краснодара» не определено. И я думаю, что до того момента пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача — обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично. Считаю, что неправильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря — той даты, когда должна закончиться его мера пресечения», — сказал Березов.