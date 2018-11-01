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    РФС не сможет расторгнуть контракт «Краснодара» с Мамаевым без присутствия футболиста

    Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что обращение «Краснодара» по вопросу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым будет рассмотрено, когда на заседании сможет присутствовать сам футболист.

    Игрок заключен под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Он обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

    «Время рассмотрения обращения «Краснодара» не определено. И я думаю, что до того момента пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача — обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично. Считаю, что неправильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря — той даты, когда должна закончиться его мера пресечения», — сказал Березов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 14:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 10:50

      Пусть едут к нему в гости с передачкой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 2 ноября 2018, 09:27

      Этапировать можно , для следственных действий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 18:05

      Ещё телемост с ним устройте. Ерунду несет этот Березов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 ноября 2018, 16:39

      а тех, кто за 15 тыщ горбатится увольняют в два счёта - замечательный капитализм!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 ноября 2018, 16:06

      В Бутырку руководство Краснодара,
      Задать Жару.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 ноября 2018, 15:18

      в сизо идите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 1 ноября 2018, 14:37

      А с чего вы взяли, что он выйдет 8 декабря? Вон небезызвестного Давидыча 3 года мурыжили, каждые 2 месяца продлевали

      2
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      Рейтинг: +67857

      portero > Dimka_Foxy 1 ноября 2018, 18:18

      это запросто... угодить хозяину пака , продержат сколько надо...

      4
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      Рейтинг: +157

      ADD750 1 ноября 2018, 14:35

      Вот блин.. сидит себе сидит.. бабки капают... и сделать ничего не могут.. красота..

      4
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