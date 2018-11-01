Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом в академии «Спартака»

Начато расследование по факту заболевания гепатитом А воспитанников интерната в академии имени Федора Черенкова. Об этом заявил глава Московской федерации футбола Сергей Анохин.

– Как такое могло произойти?

– Этот вопрос лучше задать руководству «Спартака» и руководству Роспотребнадзора, который ведет расследование.

– То есть расследование по этому факту начато еще вчера?

– Не только начато, но уже предприняты определенные меры по купированию проблемы. Все будет решено, не сомневайтесь.

– Ответственные будут наказаны?

– Мне сложно сказать. Я – не сотрудник правоохранительных органов. Но уверен, что будет проведено и внутренне расследование этого вопроса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приостановил работу в академии из-за этой ситуации. С 31 октября по 5 декабря воспитанникам запрещено выступать в официальных соревнованиях.