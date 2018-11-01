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    Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом в академии «Спартака»

    Начато расследование по факту заболевания гепатитом А воспитанников интерната в академии имени Федора Черенкова. Об этом заявил глава Московской федерации футбола Сергей Анохин.

    – Как такое могло произойти?

    – Этот вопрос лучше задать руководству «Спартака» и руководству Роспотребнадзора, который ведет расследование.

    – То есть расследование по этому факту начато еще вчера?

    – Не только начато, но уже предприняты определенные меры по купированию проблемы. Все будет решено, не сомневайтесь.

    – Ответственные будут наказаны?

    – Мне сложно сказать. Я – не сотрудник правоохранительных органов. Но уверен, что будет проведено и внутренне расследование этого вопроса.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» приостановил работу в академии из-за этой ситуации. С 31 октября по 5 декабря воспитанникам запрещено выступать в официальных соревнованиях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 12:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 13:30

      Не было печали
      Крокодилы настучали !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 1 ноября 2018, 13:16

      Хрюшкам надо мыться, соблюдать гигиену.

      -2
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