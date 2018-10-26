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    Какой вы футболист?

    Автор фразы «Глушаков – это похороны»: «Не понимаю, почему на Дениса все окрысились»

    Болельщик «Спартака» Иван Выродов поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

    В 2016 году Выродов стал известен благодаря фразе «Глушаков – это похороны».

    – У Дениса Глушакова выдалась тяжелая осень. Как относитесь к тому, что на него свалилось?

    – Не понимаю, почему на него сейчас все фанаты окрысились! Его чуть ли не главным виновником называют, говорят, что из-за него проигрывали. Но когда его Каррера убрал, я что-то не видел, чтобы «Спартак» часто побеждать стал. Каррера ставил молодых пацанов – чем они лучше? Вчера выпустил Рианчо молодых… Ташаев, Ломовицкий – ну где они? Не видно. А опытных пацанов у нас нет. Вчера Глушаков помог бы, тайм бы он точно отыграл. И провел бы его не хуже молодых. Был чемпионский сезон, и Глушак тогда, как говорится, делал похороны. Но об этом забыли.

    Понятно, что болельщики на эмоциях. Каррера ушел… Конечно, обидно, что там говорить! Но списывать все на Глушака, говорить, что он создал банду – это вообще бред! Я в это не верю. Как и в то, что конфликт в его семье «Спартак» специально устроил, чтобы турнуть из клуба на пенсию. Думаю, все началось еще весной, когда в Кубке «Спартак» проиграл «Тосно». Все уже билеты купили на финал, а тут такое. Глушак вышел на замену, не забил пенальти. Но это же лотерея – даже великие пенальти не забивают!

    Сейчас главное – результат. Валить все на Глушака неправильно. Все эти приколы с ним, фотографии с матом – когда его не позвали на прощальный ужин Карреры. Это бред. И дочка Каррера начала в соцсетях… Кстати, я ему пишу, а он не отвечает.

    – Денису?

    – Да. Писал ему в «Одноклассниках», спрашивал: «Как дела?» Раньше Денис отвечал. А сейчас что-то молчит. Хотя я представляю, что ему там все пишут сейчас. Явно не до меня. Там точно похороны!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2018 20:01
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 27 октября 2018, 18:32

      Глушаков -это похороны...Спартака и Карреры.

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 27 октября 2018, 06:22

      Надо выпустить на поляну и посмотреть.
      И хватит пиз....

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 октября 2018, 04:15

      Глушаков сам себя похоронил. Вердикт: расстрелять без суда и следствия !!!

      1
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 27 октября 2018, 01:55

      А правда, что Выродов поставил десять миллионов на результат матча, где получился незабитый пеналь Глушакова, а Каррера требовал от кандидатов в состав клуба секса вместе с их подругами.... А Кокоев и Мамарин вместе с Бошаровым и Бутиной пытались организовать покушение на правнука Джона Кеннеди через утолщённую трубу wifi, по которой можно передавать органы расчленённых журналистов?
      Хи-хи-хи...

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 27 октября 2018, 00:03

      Он сам превратился в крысу !

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      Рейтинг: +600

      polozovs 26 октября 2018, 23:57

      Как задолбали эти заказные статьи !
      Рианчо начали везде нахваливать, рассказывать биографию и вообще какой он талант.
      Теперь Глушакова обеляют

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 23:17

      Глушаков-- действительно похороны, для главного тренера, для команды и своей футбольной карьеры. Осознание может быть придёт, но будет поздно.

      4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 22:33

      Глушакову нужно было вести себя по человечески по отношению к тренеру. Он же себя поставил выше всех.

      4
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 26 октября 2018, 22:09

      Почему окрысились, да потому что Глушаков крыса, жирная такая подлая крыса!

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 октября 2018, 21:39

      Глушак это писец

      1
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