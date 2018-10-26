Автор фразы «Глушаков – это похороны»: «Не понимаю, почему на Дениса все окрысились»

Болельщик «Спартака» Иван Выродов поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

В 2016 году Выродов стал известен благодаря фразе «Глушаков – это похороны».

– У Дениса Глушакова выдалась тяжелая осень. Как относитесь к тому, что на него свалилось?

– Не понимаю, почему на него сейчас все фанаты окрысились! Его чуть ли не главным виновником называют, говорят, что из-за него проигрывали. Но когда его Каррера убрал, я что-то не видел, чтобы «Спартак» часто побеждать стал. Каррера ставил молодых пацанов – чем они лучше? Вчера выпустил Рианчо молодых… Ташаев, Ломовицкий – ну где они? Не видно. А опытных пацанов у нас нет. Вчера Глушаков помог бы, тайм бы он точно отыграл. И провел бы его не хуже молодых. Был чемпионский сезон, и Глушак тогда, как говорится, делал похороны. Но об этом забыли.

Понятно, что болельщики на эмоциях. Каррера ушел… Конечно, обидно, что там говорить! Но списывать все на Глушака, говорить, что он создал банду – это вообще бред! Я в это не верю. Как и в то, что конфликт в его семье «Спартак» специально устроил, чтобы турнуть из клуба на пенсию. Думаю, все началось еще весной, когда в Кубке «Спартак» проиграл «Тосно». Все уже билеты купили на финал, а тут такое. Глушак вышел на замену, не забил пенальти. Но это же лотерея – даже великие пенальти не забивают!

Сейчас главное – результат. Валить все на Глушака неправильно. Все эти приколы с ним, фотографии с матом – когда его не позвали на прощальный ужин Карреры. Это бред. И дочка Каррера начала в соцсетях… Кстати, я ему пишу, а он не отвечает.

– Денису?

– Да. Писал ему в «Одноклассниках», спрашивал: «Как дела?» Раньше Денис отвечал. А сейчас что-то молчит. Хотя я представляю, что ему там все пишут сейчас. Явно не до меня. Там точно похороны!