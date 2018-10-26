Санчес надеется перейти в «ПСЖ» в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес надеется продолжить карьеру в «ПСЖ». Чилиец ждет, что парижане предложат ему контракт в зимнее трансферное окно.

В настоящий момент представители футболиста рассматривают потенциальные варианты для его перехода. Форвард хочет покинуть «МЮ», поскольку недоволен количеством игрового времени.

Зарплата Санчеса в «Юнайтед» составляет 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и «ПСЖ» – один из немногих клубов, который может позволить себе платить игроку такие деньги.

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе этого года. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.