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    Какой вы футболист?

    Санчес надеется перейти в «ПСЖ» в январе

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес надеется продолжить карьеру в «ПСЖ». Чилиец ждет, что парижане предложат ему контракт в зимнее трансферное окно.

    В настоящий момент представители футболиста рассматривают потенциальные варианты для его перехода. Форвард хочет покинуть «МЮ», поскольку недоволен количеством игрового времени.

    Зарплата Санчеса в «Юнайтед» составляет 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и «ПСЖ» – один из немногих клубов, который может позволить себе платить игроку такие деньги.

    Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе этого года. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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    26.10.2018 17:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2018, 19:55

      Уё..ывай, да поскорей! С самого начала говорил, что это бесполезный трансфер. Но, что самое удивительное, он оказался гораздо более бесполезным, чем я даже мог себе представить.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 октября 2018, 19:29

      А нужен ли этот попрыгунчик ПСЖ ?

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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 26 октября 2018, 19:25

      В МЮ что-то странное творится. Игрок с зп в пол ляма фунтов в неделю сидит на лавке. Спрашивается - на ко нрех брали?????

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      Рейтинг: +213

      nik_59 26 октября 2018, 19:19

      Слишком много ... Разбаловали всех.

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