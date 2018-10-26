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    Какой вы футболист?

    Cовет футбольных ассоциаций может запретить замены в компенсированное время

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) [организация, занимающаяся ведением и регулированием правил игры в футбол] намерен предложить запретить замены в компенсированное время. В совете считают, что подобное нововведение поможет бороться с задержкой времени в футболе.

    По результатам исследования, в матчах АПЛ мяч находится в игре в среднем 55 минут и 9 секунд из 90 минут. Одна из причин этого – замены. С начала сезона-2017/18 команды в чемпионате Англии произвели 2599 замен, 5% из которых (129) пришлись на компенсированное время.

    Помимо прочего, IFAB рассмотрит возможность введения правила, позволяющего заменяемому игроку покидать пределы поля в ближайшем для него месте.

    Источник: BBC

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    26.10.2018 16:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 22:30

      Глупость и только, а вот уход игрока за пределы поля в ближайшей его точке логичен как и то, что судья в праве добавлять время при намеренной затяжке времени как и жёлтые карточки.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 26 октября 2018, 21:40

      А может компенсированное время сделать "чистым", т.е. в добавленные 2-4 минуты останавливать время при остановке игры, конечно 3 минуты могут превратиться в 15, но это проблема тех кто тянет время.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 19:08

      Как один из вариантов с затяжкой времени.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 26 октября 2018, 18:20

      Бред. А если была длительная задержка без остановки времени игры, а потом к тайму добавили 20 минут? Такое пусть крайне редко, но случается - и что теперь, замены проводить нельзя?

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 октября 2018, 17:29

      какая разница время матча определяет судья а тренер команды, если у него есть право на замену, может ее провести пока матч не закончился

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 26 октября 2018, 17:28

      Останавливали бы время, как, например, в хоккее, и делов то.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Бомбардиръ 26 октября 2018, 18:25

      И сколько тогда тайм будет длиться? Если 45 минут, то его играть будут часа два (в хоккее 20-минутный период длится обычно порядка 35). 25-30 минут? В любом случае это уже тогда будет немного другая игра.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Torvald64 26 октября 2018, 18:38

      Поменьше времени, чем 90 минут за 2 тайма, ессно)

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 октября 2018, 17:19

      Вот и правильно, нефиг время тянуть! На то оно и добавленное время, чтобы компенсировать затяжки в основное время тайма. Другой вопрос - если потребуется в добавленное время замена кипера, получившего например травму - что тогда?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 октября 2018, 17:15

      Звучит логично

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 октября 2018, 17:11

      Ну и что помешает заменяемому игроку, находится максимально по дальше от кромки поля. Ну или на худой конец, притворяться слепым и не видеть свой номер на табло с заменой, изображать глухого, когда тебя подзывают на замену, изображать полное непонимание, на жесты окружающих о замене

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      Рейтинг: +38

      NovV 26 октября 2018, 16:57

      Идиотизм в степени распил бабла. А кто помешает выпускать игроков на 89? На что это повлияет?

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