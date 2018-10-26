Cовет футбольных ассоциаций может запретить замены в компенсированное время

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) [организация, занимающаяся ведением и регулированием правил игры в футбол] намерен предложить запретить замены в компенсированное время. В совете считают, что подобное нововведение поможет бороться с задержкой времени в футболе.

По результатам исследования, в матчах АПЛ мяч находится в игре в среднем 55 минут и 9 секунд из 90 минут. Одна из причин этого – замены. С начала сезона-2017/18 команды в чемпионате Англии произвели 2599 замен, 5% из которых (129) пришлись на компенсированное время.

Помимо прочего, IFAB рассмотрит возможность введения правила, позволяющего заменяемому игроку покидать пределы поля в ближайшем для него месте.