Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси начал благотворительную программу по предоставлению завтраков для 15 тысяч девочек и мальчиков из сорока начальных школ в округе Мангундзе в провинции Газа в Мозамбике.

Цель программы – уменьшение хронического недоедания, улучшение качества жизни учащихся и их успеваемости путем открытия социальных столовых. Этот успешный проект позволяет бороться с хроническим недоеданием, которое затрагивает более половины населения школьного возраста.

Программа фонда Месси является успешной, поскольку девочки и мальчики улучшили свой вес благодаря завтракам.

Кроме того, она служил в качестве социальной и образовательной задачи, поскольку благодаря совместной работе с местными медицинскими центрами, учителями и семьями Мангундзе также улучшилась успеваемость в местных школах.