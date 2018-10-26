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    Какой вы футболист?

    Фонд Месси накормит завтраками 15 тысяч школьников в Мозамбике

    Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси начал благотворительную программу по предоставлению завтраков для 15 тысяч девочек и мальчиков из сорока начальных школ в округе Мангундзе в провинции Газа в Мозамбике.

    Цель программы – уменьшение хронического недоедания, улучшение качества жизни учащихся и их успеваемости путем открытия социальных столовых. Этот успешный проект позволяет бороться с хроническим недоеданием, которое затрагивает более половины населения школьного возраста.

    Программа фонда Месси является успешной, поскольку девочки и мальчики улучшили свой вес благодаря завтракам.

    Кроме того, она служил в качестве социальной и образовательной задачи, поскольку благодаря совместной работе с местными медицинскими центрами, учителями и семьями Мангундзе также улучшилась успеваемость в местных школах.

    Источник: Sport.es

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    26.10.2018 14:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +109

      Don_Barzini 26 октября 2018, 18:11

      Над такими темами не шутят. Я часто мотивирую себя тем, что есть люди, у которых даже воды и еды нет, а мы впадаем в дипоессию по пустякам. Красавчик Месси.

      -1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 17:57

      Шооо?И Ямало-Ненецкий тоже накормит???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 октября 2018, 16:29

      В России если устроить бесплатную еду для плохо питающихся, то туда сбегутся все депутаты ГД и члены СФ России и будут драться, за место, с членами правительства.

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 октября 2018, 15:26

      Что-то не очень понятно - сегодня накормит, а завтра, послезавтра...

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      Рейтинг: +10

      Union22 > multiscan 26 октября 2018, 17:48

      Это на постоянной основе

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 октября 2018, 15:17

      все эти фонды богачей просто отмыв бабла или уход от больших налогов.Проще отдать лям неграм чем заплатить налогов государству на 10 лямомов

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      Рейтинг: +10

      Union22 > 3a zenit 26 октября 2018, 17:49

      Лучше на лям помочь детям, чем отдать 10 лямов чиновникам

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 октября 2018, 14:40

      Лео молодец!!!...

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