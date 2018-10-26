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    Какой вы футболист?

    «Спартак» продлит контракт с Еременко

    «Спартак» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Романом Еременко.

    31-летний футболист присоединился к москвичам этим летом, подписав соглашение до января. В настоящий момент клуб занимается подготовкой нового договора для финна.

    В этом сезоне Еременко провел за красно-белых три матча. Ранее он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

    Источник: Sport24

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    26.10.2018 13:28
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 октября 2018, 00:43

      Видно парень образумился, хотя по слухам с наркоты очень трудно слезть.Тем не менее желаю ему удачи, если смог побороть свой недуг.А по игре Роман прибавляет и я думаю клуб и болельщиков не разачарует своей игрой.

      3
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      Рейтинг: +34

      E_Geniy 27 октября 2018, 00:36

      А Ерёме это надо. Час засветится и вперед на восток. Он за два года потерял кучу бабла. Наверстывать надо, а спартак во первых не потянет такой контракт как могут дать Катар или Китай а во вторых на востоке можно будет дольше поиграть и бабла побольше поднять.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 22:53

      Судя по-всему Роман мозги включил, в игре смотрится неплохо, правда не так ярко, как раньше за ЦСКА. Контракт нужен, не для того брали. Успехов ему.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 22:09

      У "Спартака" ещё нет главного тренера команды, Рома пока себя не проявил в этих не полных трёх матчах, чтобы можно было говорить о продлении и подписании полноценного контракта. Возможно у болельщика киевского Динамо другое мнение, но он был болельщиком им и останется, сколько бы денег у него не было...

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 октября 2018, 21:09

      Очень рады за Ерёменко.
      Спартак дал ему шанс заиграть и выйти на новый уровень.
      Плохо, что Спартак лихорадит после глушаковских демаршей!
      Это НЕГАТИВНО сказывается на всех игроках.
      Будем надеяться, что приход нового тренера прекратит это глушаковское безобразие.
      Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
      Он разлагает команду, сам не играет и другим не даёт.
      По игре было видно, что игроки Спартака СПЛАВИЛИ Карреру и это сказалось на игре!
      Негативный фон пока не рассосался и даёт о себе знать в каждом матче.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 19:59

      Ушёл тренер,которому он был нужен.Придёт другой и скажет :Кыш! Поэтому Ерёма и осторожничает.А где,кстати,сгинул его младшенький брат,что-то не слышно и не видно???

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      Рейтинг: +176

      Мудакам 26 октября 2018, 19:55

      только наркоши и не хватало! Теперь точняк скажут народная команда

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:36

      Пожалуй это правильно.

      6
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 26 октября 2018, 17:50

      сразу две новости хорошие и радуют - контракт с Еременко и Федун сомневается в способностях Кононова)) на Федуна прозрение снизошло от Духа Червиченко)))))

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      Рейтинг: +188

      gera64 26 октября 2018, 16:57

      Если только самому ему это нужно.

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