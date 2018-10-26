«Спартак» продлит контракт с Еременко

Видно парень образумился, хотя по слухам с наркоты очень трудно слезть.Тем не менее желаю ему удачи, если смог побороть свой недуг.А по игре Роман прибавляет и я думаю клуб и болельщиков не разачарует своей игрой.
«Спартак» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Романом Еременко.
31-летний футболист присоединился к москвичам этим летом, подписав соглашение до января. В настоящий момент клуб занимается подготовкой нового договора для финна.
В этом сезоне Еременко провел за красно-белых три матча. Ранее он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.