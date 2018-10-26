«Спартак» продлит контракт с Еременко

«Спартак» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Романом Еременко.

31-летний футболист присоединился к москвичам этим летом, подписав соглашение до января. В настоящий момент клуб занимается подготовкой нового договора для финна.

В этом сезоне Еременко провел за красно-белых три матча. Ранее он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.