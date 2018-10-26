Виллиан – о Сарри: «Теперь «Челси» играет в настоящий футбол»

Не знаю английского языка и не могу прочитать в подлиннике данное интервью Виллиана. Но в Футбол он играл и в "Шахтёре", иначе бы он не стал самым дорогим игроком на пост советском пространстве купленным одним из лидеров АПЛ.
Полузащитник «Челси» Виллиан высоко оценил методы работы главного тренера команды Маурицио Сарри.
Итальянский специалист возглавил лондонцев этим летом.
«Он очень важен не только для меня, но и для всей команды. Теперь мы играем в футбол.
Он хочет, чтобы мы повеселились на поле. Мы играем в настоящий футбол, и каждый футболист счастлив играть за него», – сказал Виллиан.
После девяти туров занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.