Виллиан – о Сарри: «Теперь «Челси» играет в настоящий футбол»

Полузащитник «Челси» Виллиан высоко оценил методы работы главного тренера команды Маурицио Сарри.

Итальянский специалист возглавил лондонцев этим летом.

«Он очень важен не только для меня, но и для всей команды. Теперь мы играем в футбол.

Он хочет, чтобы мы повеселились на поле. Мы играем в настоящий футбол, и каждый футболист счастлив играть за него», – сказал Виллиан.

После девяти туров занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.