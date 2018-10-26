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    Какой вы футболист?

    Виллиан – о Сарри: «Теперь «Челси» играет в настоящий футбол»

    Полузащитник «Челси» Виллиан высоко оценил методы работы главного тренера команды Маурицио Сарри.

    Итальянский специалист возглавил лондонцев этим летом.

    «Он очень важен не только для меня, но и для всей команды. Теперь мы играем в футбол.

    Он хочет, чтобы мы повеселились на поле. Мы играем в настоящий футбол, и каждый футболист счастлив играть за него», – сказал Виллиан.

    После девяти туров занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

    Источник: Tribalfootball

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    26.10.2018 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:43

      Не знаю английского языка и не могу прочитать в подлиннике данное интервью Виллиана. Но в Футбол он играл и в "Шахтёре", иначе бы он не стал самым дорогим игроком на пост советском пространстве купленным одним из лидеров АПЛ.

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