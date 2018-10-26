Кальдерон: «Моуринью разрушил все в «Реале», но Перес хочет его вернуть»

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон убежден, что Жозе Моуринью вернется в клуб.

Видеть главного тренера «Манчестер Юнайтед» в «Реале» хочет нынешний руководитель мадридцев Флорентино Перес.

Португальский специалист уже возглавлял испанский клуб с 2010 по 2013 год.

«Моуринью обязательно придет, но я не знаю, когда. Готов поспорить, что через год-полтора он будет тренером «Реала», если больше не будет тренировать «Манчестер Юнайтед».

Он единственный тренер, кто очаровал Переса, который испытывает к нему некое восхищение. Он разрушил все во время своего пребывания в «Реале, и я думаю, что он вернется», – сказал Кальдерон.