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    Какой вы футболист?

    Кальдерон: «Моуринью разрушил все в «Реале», но Перес хочет его вернуть»

    Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон убежден, что Жозе Моуринью вернется в клуб.

    Видеть главного тренера «Манчестер Юнайтед» в «Реале» хочет нынешний руководитель мадридцев Флорентино Перес.

    Португальский специалист уже возглавлял испанский клуб с 2010 по 2013 год.

    «Моуринью обязательно придет, но я не знаю, когда. Готов поспорить, что через год-полтора он будет тренером «Реала», если больше не будет тренировать «Манчестер Юнайтед».

    Он единственный тренер, кто очаровал Переса, который испытывает к нему некое восхищение. Он разрушил все во время своего пребывания в «Реале, и я думаю, что он вернется», – сказал Кальдерон.

    Источник: Tribalfootball

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    26.10.2018 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 27 октября 2018, 07:26

      Не нужен он в реале

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 18:00

      В Реал нужен настоящий РАЗРУШАЛЬЩИК,а не какие-то там лапетеги, конты и всякий там макаронный сброд...

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