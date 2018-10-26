«Идет бычок, бодается. Очки свои берет». ЦСКА выпустил превью к матчу с «Краснодаром»

ЦСКА в своем официальном твиттере опубликовал превью к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Главным героем ролика стал защитник армейцев Родриго Бекао. Он выступает в роли ковбоя, который пытается удержаться на быке.

«Идeт бычок, бодается, очки свои берeт. Но с ЦСКА встречается...» – говорится в подписи к видео.

Встреча ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 28 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.