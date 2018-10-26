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    Какой вы футболист?

    «Идет бычок, бодается. Очки свои берет». ЦСКА выпустил превью к матчу с «Краснодаром»

    ЦСКА в своем официальном твиттере опубликовал превью к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Главным героем ролика стал защитник армейцев Родриго Бекао. Он выступает в роли ковбоя, который пытается удержаться на быке.

    «Идeт бычок, бодается, очки свои берeт. Но с ЦСКА встречается...» – говорится в подписи к видео.

    Встреча ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 28 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.10.2018 12:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 октября 2018, 21:39

      Ждем ответ Краснодара! )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:21

      В интернете бодаться многие клубы научились, осталось также научиться играть на футбольном поле. Троллинг -- не футболинг и последним, обычно смеётся тот, кто хуже соображает...

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 октября 2018, 19:56

      Идeт бычок, бодается, очки свои берeт. Но с ЦСКА встречается и в ... его ....

      1
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      Рейтинг: +1819

      gor77 26 октября 2018, 15:38

      Всё-таки хорошо, когда имидж клуба поддерживается!!!
      А главное, всегда с большим уважением ко всем!!!

      4
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 26 октября 2018, 14:47

      Блин. умеют же круто делать) реально прикольно

      5
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 26 октября 2018, 13:52

      Неплохо неплохо) ЦВБП!

      7
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      Рейтинг: +25022

      bset 26 октября 2018, 13:34

      Интересные превью пошли перед матчами. Круто, когда клубы в соц. сетях работают. Скоро целые предматчевые зарубы будут.

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