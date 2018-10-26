Кокорину и Мамаеву разрешено тренироваться с мячом в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили разрешение проводить тренировки в СИЗО с мячом в местном спортзале.

«У них сейчас появилась возможность заниматься в спортзале, которым они вовсю пользуются. Сам спортзал маленький, примерно 25 квадратных метров, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч. Полноценно тренироваться с ним они не могут, но чеканят и выполняют другие упражнения.

Хочется отметить, что тренируются они по отдельности. В целом же жалоб на руководство учреждения и условия содержания не имеют», – рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы.