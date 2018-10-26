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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорину и Мамаеву разрешено тренироваться с мячом в СИЗО

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили разрешение проводить тренировки в СИЗО с мячом в местном спортзале.

    «У них сейчас появилась возможность заниматься в спортзале, которым они вовсю пользуются. Сам спортзал маленький, примерно 25 квадратных метров, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода. Зато футболистам выдали мяч. Полноценно тренироваться с ним они не могут, но чеканят и выполняют другие упражнения.

    Хочется отметить, что тренируются они по отдельности. В целом же жалоб на руководство учреждения и условия содержания не имеют», – рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы.

    Источник: «Р-Спорт»

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    26.10.2018 08:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 27 октября 2018, 00:30

      Тряпочный мячик выдали. Удары оттачивать можно и беды ни какой им не сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 22:56

      Хорошо, что мячи дают, а не стулья.

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 26 октября 2018, 21:18

      мячик из хлебного мякиша слепили

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 октября 2018, 19:23

      LERDAV.Tренеруются как лучше бить,чтоб не сажали,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 26 октября 2018, 17:44

      Теперь на большие поля не скоро выйдут

      1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 26 октября 2018, 12:20

      Прямо таки новый сценарий для фильма о возрождении спортивной судьбы...

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > fedor131313 26 октября 2018, 21:23

      Да стопудово снимут лет через 10.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 10:35

      Наша самосправедливая в мире Фемида, с завязанными глазами и протянутой рукой, наконец-то дошла до понимания нужд простого человека.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 октября 2018, 09:51

      а зачем им это??? пора заканчивать с футболом и думать о другом занятии , шить например.

      3
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      Рейтинг: +12

      Чукча дурак 26 октября 2018, 09:36

      Дали голову "Китаеза"?

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2018, 09:06

      "Дом-2" продолжается)))
      Пора уже в прямой эфир передачу типа : "Будни заключённых футболёров"

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