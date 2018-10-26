ЦСКА готов выкупить Бекао по окончании сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что столичный клуб рассматривает вариант выкупа защитника Родриго Бекао по окончании сезона

«В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. Думаю, с большой долей вероятности мы ее активируем.

Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания», – сказал Бабаев.

Бекао выступает за ЦСКА с июля этого года на правах аренды. Соглашение с клубом «Баия» рассчитано на один сезон.