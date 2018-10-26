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    Какой вы футболист?

    ЦСКА готов выкупить Бекао по окончании сезона

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что столичный клуб рассматривает вариант выкупа защитника Родриго Бекао по окончании сезона

    «В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. Думаю, с большой долей вероятности мы ее активируем.

    Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания», – сказал Бабаев.

    Бекао выступает за ЦСКА с июля этого года на правах аренды. Соглашение с клубом «Баия» рассчитано на один сезон.

    Источник: «Известия»

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    26.10.2018 07:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 12:08

      А деньги есть на этого костолома?

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 октября 2018, 11:23

      Неплохо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 октября 2018, 11:08

      Р.Бекао хорошо вписывается в команду и ему легче играть рядом с М.Фернандесом,
      потому, что языковой барьер у них отсутствует. Нужно покупать и Н.Влашича тоже.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > vladimir-7 26 октября 2018, 14:32

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +34

      E_Geniy > vladimir-7 27 октября 2018, 00:22

      Влашича не продадут

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 26 октября 2018, 10:15

      пришёлся ко двору, значит выкупать... Влашича заполучить, вот это было бы хорошо...

      4
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 26 октября 2018, 09:58

      Ну норм, а за Влашича думаю, Эвертон ценик высоко поднимит ,хватит ли денег у ЦСКА?

      3
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      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > г.Онега 26 октября 2018, 10:31

      не хватит, его дешевле 20 не отдадут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2018, 09:29

      Влашича! Влашича! Влашича! Бекао тоже можно выкупить, но в личном контракте прописать со штрафными санкциями: "Бекао обязуется не заниматься авантюризмом и не демонстрировать обводку как в своей штрафной площади, так и на своей половине поля". Обрезов бразилец уже наделал... Что для центрального защитника недопустимо.

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 октября 2018, 08:51

      Бекао однозначно заслужил выкуп трансфера!

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 26 октября 2018, 08:31

      Бекао явно не слабее Васина и Чернова и есть надежда, что потенциал, который у него имеется, сможет реализовать, ну а Влашича надо выкупать однозначно - на своей позиции он в РФПЛ ЛУЧШИЙ.

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dominator777 26 октября 2018, 11:15

      Чернов набирает обороы и у него хорошо получается с Р.Бекао, они всё
      делаются сыгранней.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 26 октября 2018, 07:46

      Колю по-любому нужно выкупать!!!!!!! И Бекао тоже!

      4
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      Рейтинг: +301

      23igkra > Sanek85 26 октября 2018, 10:13

      Колю Эвертон уже вряд ли отпустит. Еще и зимой могут вернуть раньше срока

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 октября 2018, 07:45

      Еще бы Влашича ;)

      8
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